Whitepaper belicht oplossingsrichtingen netcongestie

“In de actuele problematiek rondom netcongestie, is de keuze voor een bodemenergie warmtepomp een oplossing.” Dat laat Climate for life-groep zien met een nieuwe whitepaper.

Ondersteund door monitoringsdata van duizenden warmtepompen toont Climate for life in de publicatie aan dat het verwarmen, koelen en van warm water voorzien van een all-electric woonwijk, met een bodemenergie warmtepomp netcongestie-arm kan plaatsvinden. Het is voor het eerst dat het moederbedrijf van Itho Daalderop en Klimaatgarant deze data publiceert.

Innovatieve oplossingen

Zowel de energietransitie als de warmtetransitie hebben impact op de energie-infrastructuur en netcapaciteit. Netbeheerders investeren de komende jaren volop in het uitbouwen van het stroomnet, essentieel om de transities mogelijk te maken. Afwachten op deze uitbreiding stokt echter verduurzaming en daarom belicht Climate for life oplossingsrichtingen. Ze zet in op all-electric nieuwbouwwijken met slimme binnenklimaatoplossingen, die het stroomnet beter benutten: ‘De bodemenergie warmtepomp is hier een goed voorbeeld van. Kijkend naar benodigd vermogen komt deze warmtepomp als voorkeursoplossing uit de bus.’ Het bedrijf benadrukt dat het resultaat nóg beter is wanneer in het ontwerp van de woning en bij de warmtepompselectie de juiste keuzes worden gemaakt. Daarbij is het essentieel om rekening te houden met de Trias Energetica, door bijvoorbeeld balansventilatie of warmteterugwinning uit douchewater toe te passen.

Download de whitepaper 'Netcongestie-arme nieuwbouwwijken'

Opgegeven piekvermogen aanzienlijk beperken

Netcongestie kan op alle spanningsniveaus in het elektriciteitsnet voorkomen. Met oog op congestie op het laagspanningsnetwerk, gaat het in het kader van all-electric nieuwbouwwijken al snel over de elektriciteitsvraag. Hierbij heerst volgens Climate for life onterecht het idee dat het aansluitvermogen van warmtepompen, als oplossing voor zowel het verwarmen en koelen van de woning, als het verzorgen van warm tapwater, een negatieve impact op netcongestie heeft. Sterker nog: de aanname is dat een warmtepomp evenveel of meer aansluitvermogen nodig heeft dan een elektrische auto.

Een gevolg hiervan is dat aannemers en projectontwikkelaars in hun aanvraag voor het aansluiten van een bepaald project bij de netbeheerder, soms de verwachte piekvermogensbehoefte zeer conservatief (en dus erg ruim) invullen. Dat is zonde volgens Climate for Life: ‘Want hierdoor komen nieuwbouwprojecten soms onnodig stil te liggen. Wanneer aanvragers beschikken over de informatie uit de nieuwe whitepaper van Climate for life, kunnen zij het opgegeven piekvermogen in een aanvraag voor een netaansluiting aanzienlijk beperken en nauwkeuriger invullen. Dit biedt ruimte voor het doorgang laten vinden van vaak hoognodige nieuwbouwprojecten.’

De whitepaper ‘Netcongestie-arme nieuwbouwwijken’ met daarin de exacte uitleg over de toepassing van de Trias Energetica, een uitgebreide onderbouwing en monitoringsdata van Climate for life groep is te downloaden op de website van Climate for life.