Verduurzaming VvE: eerst basis op orde

Uit onderzoek blijkt dat verduurzamingsplannen van eigenaren vaak in de ijskast belanden. Redenen zijn te hoge kosten, lastige interne besluitvorming en papieren rompslomp. De nadruk ligt vaak op het aardgasvrij zijn in 2050 en volgens NHG worden daarmee een aantal belangrijke stappen overgeslagen.

Zo zou de stap naar aardgasvrij te groot zijn en iets dat niet verwacht mag worden van eigenaren van eengezinswoningen. NHG meldt dat het belangrijker is om eerst de basis op orde te krijgen. Dat betekent achterstallig onderhoud aanpakken en appartementen met slechte energielabels helpen met isolerende maatregelen.

Instemming

Voor appartementseigenaren in VvE’s is de opgave om te verduurzamen ingewikkelder, omdat het gebouw gezamenlijk bezit is. NHG geeft aan dat als je iets wil veranderen aan de buitenkant, bijvoorbeeld de isolatie van het dak, de muren, de ramen of een warmtepomp of zonnepanelen wilt plaatsen, je instemming nodig hebt. Dat betreft twee derde of driekwart van alle andere eigenaren van de VvE.

“Dat is ingewikkeld voor laagdrempelige investeringen, laat staan om in één keer over te gaan naar een aardgasvrije woning. De realiteit is dat bijna 70 procent van de appartementen in kleine VvE’s (dit betreft bijna een half miljoen appartementseigenaren) een slecht energielabel heeft en 80 procent te maken heeft met achterstallig onderhoud. Als Nederland in 2050 aardgasvrij wil zijn, dan moeten we nu zorgen dat VvE’s eerst de stap kunnen zetten om de basis op orde te krijgen. Dit doen we door achterstallig onderhoud aan te pakken en de energiekosten naar beneden te brengen door te isoleren. Pas daarna volgt de mogelijke stap - en de bijbehorende investering - naar gasloos”, laat NHG weten.

Belangrijke bijdrage

Volgens NHG kunnen gemeenten een belangrijke bijdrage leveren en VvE’s hierbij ondersteunen. Voor kleine VvE’s (maximaal 7 appartementen) is financiering mogelijk voor onderhoud én verduurzaming met borg van NHG. “Weinig appartementseigenaren zijn op de hoogte van deze financieringsregeling van SVn en dat biedt kansen. Uniek is dat naast verduurzamingsmaatregelen, bijvoorbeeld isolatiemaatregelen en zonnepanelen, VvE’s ook onderhoud als dakvervanging en balkonreparaties kunnen meefinancieren. VvE’s kunnen daarvoor maximaal 25.000 euro per woning lenen.”

Financieringsmogelijkheid

Op dit moment bieden 21 gemeentes deze regeling aan, waaronder de gemeentes Rotterdam, Nijmegen en Arnhem. Woningeigenaren die onderdeel zijn van een kleine VvE kunnen via Stimuleringslening kleine VvE via de website Svn.nl checken of hun gemeente deze financieringsmogelijkheid ter beschikking stelt.