Startbouwimpuls voor betaalbare en gezonde woningen

Het startschot klonk voor de bouw van 264 betaalbare en gezonde woningen aan het Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum. BLOEI 030 bestaat uit 156 sociale huurwoningen en 108 middenhuur woningen. Duurzame en sociale impact staan centraal, net als gezond wonen.

Bij de start van de bouw waren Eelco Eerenberg, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Utrecht, en afgevaardigden van bouwer Heijmans, ontwikkelende belegger Wonam, corporatie Woonin en het Leger des Heils aanwezig. De initiatiefnemers en de wethouder luidden de start van de bouw in met het in de grond slaan van de eerste paaltjes.

“Er is grote behoefte in de stad aan sociale huurwoningen en middenhuurwoningen”, verduidelijkt Eelco. “Ik ben dan ook erg blij dat we de start van de bouw kunnen vieren samen. Dit project is mede tot stand gekomen via de startbouwimpuls van het Rijk en is onderdeel van de Utrechtse aanpak. Met die aanpak nemen we in Utrecht al langer maatregelen om de nieuwbouw van woningen op peil te houden. Zodat we in Utrecht ook doorbouwen aan een passende woning voor alle Utrechters.”

In het nieuwe gebouw komen 156 sociale huurwoningen en 108 midden huurwoningen. Wonam verhuurt de middenhuurwoningen en Woonin de sociale huurwoningen. Ook komt er circa 1.500 m² aan maatschappelijke bedrijfsruimtes en werkplekken. De bouw neemt ongeveer twee en half jaar in beslag. Veertig woningen zijn bestemd voor ‘beschermd thuis’, een samenwerking met het Leger des Heils. Hier kunnen mensen zelfstandig wonen met intensieve woonbegeleiding.

Gezond wonen

Het complex krijgt zes woonlagen. De woonblokken bestaan uit samengestelde gebouwen, die binnenin beschutte pleinen, straten en hoven vormen. Elk gebouw heeft haar eigen architectuur en eigen karakter. Er zijn drie architecten betrokken; Geurst & Schulze, Bureau van Eig en Monadnock. BLOEI 030 staat voor duurzame en sociale impact, waarbij ‘gezond wonen’ de achterliggende gedachte is. ‘Gezond’ vanwege het duurzame karakter, de groene binnenhoven en de focus op ontmoeten en bewegen. Met ‘wonen’ is de gedachte dat er goede bereikbaarheid is, nabijheid van voorzieningen en ligging aan het Berlijnplein. ‘Wonen’ staat ook voor het gemengde woningaanbod, een afwisselend gevelbeeld en hoogteaccenten.

Community

De drie samenwerkingspartners deden gezamenlijk mee aan de tender met het plan voor project BLOEI 030, waarbij communityvorming het uitgangspunt is. Ontmoeting staat centraal in het gebouw waarin een mix aan mensen in verschillende woningtypen gaat wonen. De opzet van het gebouw stimuleert mensen samen te komen, bijvoorbeeld op het pleintje of in de klimaat- en eetbare tuin. De initiatiefnemers ontvingen ook een Startbouwimpuls van de Rijksoverheid, zodat ze konden starten met de bouw van de woningen.