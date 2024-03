Zo renoveer je zonder spijt

Het webinar 'Toekomstbestendige renovatie' kun je vanaf nu terugkijken. Experts delen inzichten met je over isolatie, ventilatie, bewonersgedrag en comfort. Ontdek een holistische aanpak voor renovatie en krijg praktische handvaten aangereikt waar je meteen mee aan de slag kunt.

Er is werk aan de winkel. Met meer dan 7 miljoen woningen te renoveren en één miljoen gebouwen voor de boeg moeten we nog grote stappen zetten. Tot 2030 moeten we al een sprong maken, met zo’n 2,5 miljoen bestaande woningen die we moeten verduurzamen. Kortom: we moeten een enorme snelheid maken. Maar misschien nog wel belangrijker: we moeten het op de juiste manier doen. Energie en gezondheid kunnen hand in hand gaan. Als we renoveren met een holistische blik op verduurzaming, krijgen we later geen spijt van wat we realiseren.

Daarom zijn inzichten over toekomstbestendige renovatie van essentieel belang. Om die kenniswens in te vullen organiseerde Duurzaam Gebouwd een webinar over toekomstbestendig renoveren, dat je hier terugkijkt.