‘Summum van ventilatie’ zuivert lucht in liftcabines

Met de grote woningbouwopgave op tafel, is verdichten met hoogbouw steeds vaker de oplossing. Maar hoe hoger onze woongebouwen en kantoren, hoe belangrijker de noodzaak voor zuivere lucht in liften. Daarom introduceerde Mitsubishi Elevator Europe het M-Care-ASPRA ventilatiesysteem. De beproefde innovatie om virussen en bacteriën te vernietigen blijkt een schot in de roos.

We spreken met Wim van Helden, salesmanager Service & Modernisering bij Mitsubishi Elevator Europe (foto onder). Nog voordat we de meest voor de hand liggende vraag kunnen stellen, geeft hij al antwoord: “Het coronatijdperk lijkt voorbij, maar we hebben altijd te maken met verkoudheids- en influenzavirussen.”

Die virussen worden overgedragen via aerosolen, zo is in de afgelopen twee jaar meermaals uit onderzoek gebleken en volgens de Universiteit van Amsterdam blijven die aerosolen tot wel dertig minuten in een liftcabine hangen. Corona of niet, in situaties waar de verkeersstromen pieken, is luchtzuivering het beste antwoord.

“Regulier ventileren is het beste om een virusvrije omgeving te creëren”, zegt Van Helden, “maar voor een lift is dat onvoldoende. Een liftschacht is een op zichzelf staand vakje van een gebouw, onderhevig aan wisselende normen en brandweervoorschriften, waardoor je lang niet altijd de liftdeuren kunt openzetten om door te waaien.”

Liftcabines zijn om die reden goed afgesloten ruimtes waarin doorgaans luchtcirculatie wordt toegepast. Dat neemt niet weg dat aerosolen - in essentie microscopische vochtdruppeltjes waar virussen en bacteriën aan kunnen hechten - nog steeds kunnen ronddwalen in de cabine.

Beproefde innovatie

Ten tijde van de coronapandemie is onderzoek verricht naar de besmettingsgraad van een liftcabine. Hoewel een individu maar kort in de cabine vertoeft, blijven aerosolen uit diens adem of hoest lange tijd hangen. Dat verhoogt de kans op besmetting voor een volgend persoon aanzienlijk. “Stel een kantoor raakt gevuld aan het begin van een werkdag. Dan gebruiken zo honderden mensen de cabine in slechts een korte tijd”, aldus Van Helden. “Zeker in een kantoor van twintig tot dertig verdiepingen hoog, maar ook in ziekenhuizen of verzorgingstehuizen.”

De oplossing is luchtreiniging en daar bestaat reeds de techniek voor. “Het installatiebedrijf VFA Solutions heeft het ASPRA Luchtreinigingssysteem ontwikkeld dat al jarenlang op IC’s en operatiekamers wordt toegepast”, vertelt Van Helden. “Dit is een filtertechniek die de lucht ioniseert, wat inhoudt dat virussen, bacteriën en fijnstof in de lucht statisch worden geladen.”

De collector in het systeem vangt deze verontreinigde deeltjes op, waarna de gezuiverde lucht door middel van overdruk de ruimte in wordt geblazen. “Toen corona ging ronddwalen, zijn we met VFA in gesprek gekomen en is de filtertechniek omgebouwd tot oplossing voor liftcabines.”

Plaatsing M Care-unit.

Dat heeft een positief effect gehad op de duurzaamheid van de oplossing. “Qua energiezuinigheid was VFA sowieso al vooruitstrevend”, zegt Van Helden. “De techniek maakt gebruik van een speciaal filter dat 80 procent minder drukval heeft in vergelijking met een conventioneel filter. Dat levert dus een substantiële energiebesparing op.”

Ook in onderhoud is het filter gebruiksvriendelijk: slechts twee keer per jaar hoeft het filter vervangen te worden, wat tijdens het reguliere onderhoud kan worden gedaan.

Lees de complete tekst van dit artikel in ons gratis digitale magazine Gezondheid.

Tekst: Reinoud Schaatsbergen

Beeld: Mitsubishi Elevator Europe