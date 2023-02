Betere binnenlucht zorgt voor betere cognitieve prestaties

De kwaliteit van de binnenlucht beïnvloedt en verbetert onze cognitieve prestaties. Dat blijkt uit het onderzoek ‘The COGfx Study’ van Harvard, met ondersteuning van Carrier. In dit artikel besteden we aandacht aan belangrijke resultaten uit het onderzoek en geven we aan hoe je zelf aan de slag kunt gaan met een gezond gebouw.

De businesscase voor gezonde gebouwen met een goede kwaliteit van de binnenlucht staat al lang niet meer ter discussie. Eerder wezen onderzoeken van onder andere de World Green Building Council al uit dat er een relatie bestaat tussen een gezond binnenklimaat en de arbeidsproductiviteit en het ziekteverzuim van gebouwgebruikers.

De The COGfx Study van Harvard, met ondersteuning van Carrier, voegt onder andere toe dat de kwaliteit van de binnenlucht ook het cognitief functioneren verbetert en dat groene gecertificeerde gebouwen leiden tot een betere gezondheid. Het eerste deel van het onderzoek liet zien dat een verbeterde kwaliteit van de binnenlucht in een test een verdubbelde score op cognitieve functionaliteit opleverde.

Prestatietest

We brengen 90% van onze tijd door in gebouwen. Dat besef vergroot het belang van een gezond en fijn gebouw. Joseph Allen, Assistant Professor of Exposure Assessment Science van Harvard T.H. Chan School of Public Health, legt uit hoe groene gebouwen impact maken op cognitieve functionaliteit: “We onderzochten hoe cognitieve functionele prestaties van medewerkers werden beïnvloed door de binnenlucht. Medewerkers deden hun werk zoals gebruikelijk, maar wij konden op afstand het binnenklimaat aanpassen. Aan het einde van de dag lieten we ze een cognitieve prestatietest afnemen.”

De resultaten lieten zien dat een ‘Enhanced Green Building’, ofwel een verbeterd groen gebouw, tot verdubbelde cognitieve prestatiescores leidde. Allen: “Op drie plekken was de winst het grootst. Op het vlak van strategiebepaling (288% hoger), het gebruik van informatie (299% hoger) en crisisrespons (131% hoger) stegen de prestaties het meest. Het onderzoek laat zien dat zelfs kleine verbeteringen op het vlak van binnenklimaat een grote impact kunnen genereren.” Je leest hier over het eerste deel van het onderzoek en je kunt er ook een video bekijken.

Beter slapen, minder gezondheidsklachten

Het tweede deel van het onderzoek betrof de impact van groene gecertificeerde gebouwen op het cognitief functioneren en de gezondheid. Op welke manier en in welke mate leveren duurzame en gezonde gebouwen een bijdrage aan cognitief functioneren? Piers MacNaughton van Harvard T.H. Chan School of Public Health legt uit: “We hebben tien kantoorgebouwen in de Verenigde Staten een week lang onderzocht om te zien of het binnenklimaat een impact had op de cognitieve functionaliteit. Een gezond gebouw heeft zelfs nog impact op ons als we het pand al hebben verlaten.” Gebruikers van groene, gecertificeerde gebouwen hadden een 26% hogere cognitieve functionaliteit, slapen beter en hadden minder gezondheidsklachten. Klik hier voor meer informatie over onderzoek 2.

Over de schadelijke langetermijneffecten van fijnstof wordt steeds meer bekend. Onderzoek 3 laat zien dat fijnstof (PM2.5) naast gezondheidseffecten op de lange termijn, ook invloed heeft op het op korte termijn direct cognitief functioneren. Klik hier voor meer informatie uit onderzoek 3.

Routekaart naar beter binnenklimaat

Er zijn genoeg redenen om het binnenklimaat aan te pakken, bijvoorbeeld door in te zetten op gebouwbeoordelingen en technologische oplossingen. Volgens Carrier is er een aantal acties om te ondernemen om de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren. Een routekaart naar een beter binnenklimaat begint bij inzicht. Een onderzoek door Carrier biedt een passende routekaart voor specifieke HVAC-behoeften. Vraag een lokale expert om ontwerp- en installatie-upgrades, vervanging, serviceafspraken en analyses om de efficiëntie en levensduur van het HVAC-systeem te maximaliseren.

Een eerste actie is ventilatie:

Tekst: Marvin van Kempen

Beeld: Carrier/Shutterstock