Bramske van Beijma: belang en urgentie ABN AMRO Duurzame 50

Tijdens de komende, vernieuwde editie van Building Holland, op 8 en 9 november 2023 (Koninklijke Jaarbeurs, Utrecht), wordt tijdens het Green Tie Gala de ABN AMRO Duurzame 50 bekendgemaakt. Een gemêleerde vakjury beoordeelt alle nominaties die vanaf dit najaar kunnen worden ingediend. We blikken alvast vooruit op de verkiezing met juryvoorzitter Bramske van Beijma (Ballast Nedam).



De jury kijkt onder meer naar de specifieke bijdrage die de genomineerde kandidaten voor de prestigieuze award leveren aan het mogelijk maken van duurzame projecten. Wat is de inzet bij duurzame initiatieven, de impact op de CO 2 -reductie en de gerealiseerde sociale impact?

Juryvoorzitter

Bramske van Beijma (foto rechts) is dit jaar juryvoorzitter van ABN Amro Duurzame 50. Binnen Ballast Nedam is zij als directeur verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We stelden haar alvast enkele vragen over de verkiezing van de ABN AMRO Duurzame 50.

Wat is wat jou betreft de urgentie en het belang van de ABN AMRO Duurzame 50?

Deze verkiezing is de perfecte kans om initiatieven en ontwikkelingen met een positief effect op duurzaamheid in de spotlight te zetten. Het zijn bovendien zaken die ‘een goed voorbeeld doet volgen’ karakter in zich hebben. Dat kunnen zaken zijn die nog niet altijd bekend zijn bij iedereen en die van wezenlijk belang zijn, of zaken die het verdienen in het zonnetje gezet te worden en/of een boost kunnen gebruiken door op deze lijst te vermelden. Het is per slot van rekening een erkenning voor waar je mee bezig bent als kandidaat.

Hoe zie je jouw rol als juryvoorzitter en waar ga jij op letten?

Ik vind het belangrijk dat we ook bescheiden kandidaten in de lijst terugzien. Dat zijn vaak de stille krachten die ondertussen aan cruciale zaken werken of beslissingen nemen die een verregaande invloed hebben op duurzaamheidsgebied in onze samenleving.

De jury van 2023 is een paar weken geleden voor het eerst samengekomen. Hoe was dit?

Het viel mij op dat die bijeenkomst heel positief en energiek was. Met zóveel kennis en passie bij iedereen voor de verschillende duurzaamheidsthema’s. We gingen direct de diepte in en verloren bijna uit het oog waarvoor we bijeenkwamen. Het is een sterke denktank.

Hoe wil jij partijen uitdagen om het verschil te maken met verduurzaming?

Maak het verschil door out of the box te denken, samenwerkingen aan te gaan en gezamenlijk naar oplossingen en kansen te zoeken. Ik denk dat we zo voortgang boeken op het terrein van de verduurzaming van onze maatschappij. Ook met kleine stappen kan je een effect bereiken.

Dit is de complete jury van de ABN AMRO Duurzame 50:

Alycia Biekram, winnares Young Professional Award 2021

Bas Holten, provincie Zuid-Holland

Bramske van Beijma, Ballast Nedam (juryvoorzitter)

Claudia Bouwens, NEPROM

Jan Willem van de Groep, programmamanager biobased materialen (o.a. LNV)

Leontien de Waal, ABN AMRO

Marvin van Kempen, Duurzaam Gebouwd

Onno Dwars, winnaar ABN AMRO Duurzame 50 2019

Paul Terwisscha, Groene Huisvesters

Peter Fraanje, Built by Nature

Robert Koolen, Heijmans

Robert-Jan van Egmond, TKI Urban Energy

Selina Roskam, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Sybren Bosch, Copper8

Yvette Watson, winnares ABN AMRO Duurzame 50

Foto boven: Green Tie Gala 2021