<span class='TextRun SCXW226760378 BCX0' lang='NL-NL' xml:lang='NL-NL' data-contrast='auto'>Slimme oplossingen voor congestiearm bouwen</span>

Itho Daalderop liet op de VSK 2024 onder andere slimme oplossingen zien voor congestiearm bouwen. Het bedrijf presenteerde producten die bijdragen aan het verminderen van het aanbod of de vraag van energie. Bezoekers werden bijgepraat over binnenklimaatsystemen om woningen energiezuiniger, comfortabeler en gezonder te maken.

“Installateurs willen zien wat de markt te bieden heeft en een gevoel krijgen bij onze producten. Wij vinden het belangrijk om in die behoefte te voorzien”, verklaart Communication & Brand Manager Henriëtte Davids de deelname van Itho Daalderop aan de VSK. De beurs was volgens Itho Daalderop hét moment voor de introductie van verschillende ventilatie-innovaties, waaronder het voor een VSK-award genomineerde DuoZone Reno-systeem.

Dit systeem is te combineren met verschillende modellen van onze warmteterugwinunit (WTW-unit) HRU. Hiermee kan vraaggestuurd ventileren, met warmteterugwinning per zone, ook gemakkelijk in de bestaande bouw toegepast worden. Ook twee nieuwe warmteterugwinunits, de HRU 300 en HRU 375, namen een belangrijke plek in op de stand, evenals het binnenkort te introduceren MultiZone systeem.





Ruimtebesparend

In een slim uitgevoerde dakconstructie op de stand, konden bezoekers verschillende ruimtebesparende binnenklimaatoplossingen voor bestaande bouw ontdekken. Directeur Innovatie Erik Caelen bevestigde al dat het beperken van het ruimtebeslag een belangrijke rol speelt in het innovatietraject, en constateert een sterke relatie tussen het ontwikkelen voor de thuismarkt en de compactheid en flexibele montagemogelijkheden van de producten van Itho Daalderop: “Deze eisen zijn typisch Nederlands. Een ontwikkelaar bij een bedrijf met een productassortiment voor de globale markt, zal daar niet zozeer mee bezig zijn. Wij ontwikkelen voor de Benelux, waarbinnen Nederland onze hoofdmarkt is.”

Oplossingen die ontwikkeld zijn met oog voor een beperkt ruimtebestek zijn onder andere water/water-warmtepomp WPU, de recentelijk geïntroduceerde horizontale voorraadvaten (WPV-H), verschillende modellen van onze HRU WTW-units en de WPV 3G (50x50), het voorraadvat met het kleinste beschikbare vloeroppervlak.

Slimme oplossingen voor congestiearm bouwen

Met deelthema ‘Congestiearm bouwen met slimme oplossingen van Itho Daalderop’ werd ook het zeer actuele thema netcongestie onderdeel van de beursdeelname. De focus lag hierbij op producten die bijdragen aan het verminderen van het aanbod van of de vraag naar energie, zoals de nieuwe Green Energy Smartboiler en bodemenergie warmtepomp WPU. In het kader vind je meer informatie over een whitepaper die verbinding heeft met dit onderwerp. In de publicatie wordt aangetoond dat het verwarmen, koelen en van warm water voorzien van een all-electric woonwijk met een bodemenergie warmtepomp netcongestie-arm kan plaatsvinden.

Aandacht voor Amber

Ook de in 2023 geïntroduceerde nieuwe warmtepomp Amber kreeg veel belangstelling op de VSK. Deze warmtepomp kan zowel hybride als volledig elektrisch geplaatst worden, een mooie stapsgewijze manier om bestaande woningen in Nederland te verduurzamen. Op deze manier is nu al verduurzamen met een hybride oplossing een spijtvrije beslissing. Ook is deze nieuwe aanwinst voorzien van het meest natuurlijke koudemiddel op dit moment, R290 (propaan), waarmee Amber helemaal klaar is voor de toekomst. De ISDE tot € 3.375,- maakt deze warmtepomp helemaal tot een spijtvrije keuze.

Warmtepomp Innovatieroute