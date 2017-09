Extra financiering voor beheerder zonnecentrales

Rooftop Energy heeft een nieuwe financieringsfaciliteit getekend met de BNG Bank en Nationaal Groenfonds. Het gaat hierbij om € 10 miljoen.

Daarnaast heeft deze beheerder van zonnecentrales subsidie ontvangen van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Dankzij bijna financiële impulsen kan deze beheerder van zonnecentrales zorgen voor zo’n 9,5 megaWatt aan nieuwe centrales op diverse locaties in Nederland.

Zonnecentrales voor AkzoNobel, FrieslandCampina en gemeenten

Rooftop Energy heeft contracten getekend met partijen als AkzoNobel, FrieslandCampina en de gemeentehuizen in Waddinxveen en Ouderkerk aan de Amstel. Voor deze partijen probeert dit Rotterdamse bedrijf nog dit jaar aan de slag te gaan met zonnecentrales voor eigen rekening op de daken van deze klanten te plaatsen. Hierbij neemt ook de exploitatie en het beheer voor zijn rekening. De klanten huren deze centrales en wekken hiermee duurzame energie op.

Toekomst in decentrale energieopwekking

“Veel bedrijven en instanties willen hun CO 2 -voetafdruk verminderen”, merkt Rooftop Energy-directeur Leendert Florusse. “Maar we merken wel dat klanten zich in toenemende mate zorgen maken over de verwachte kostenontwikkeling van stroom. De hoge investering en alle rompslomp eromheen weerhielden vele bedrijven en instanties echter om de werkelijke stap te nemen. Wij geloven dat de toekomst vooral ligt in decentrale opwekking van energie. Wij zijn blij met het vertrouwen dat wij van een groeiend aantal klanten krijgen. wij willen er niet alleen zijn tijdens de realisatiefase maar ook tijdens de exploitatiefase ervoor zorgen dat alles netjes blijft functioneren.”

BNG Bank en Nationaal Groenfonds hebben de financiering verstrekt aan Rooftop Energy Zon 19. Bij de totstandkoming van de financiering hebben BarentsKrans advocaten en notarissen en door verzekeringsadviseurs VHIVA de partijen ondersteund. Rooftop Energy beschikt over 120 zonnecentrales in heel Nederland, onder meer bij de bloemenveiling Ede en het MECC Maastricht.