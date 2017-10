Kantoorgebouw dankzij zonnepanelen naar energielabel A

Dankzij de plaatsing van 160 zonnepanelen op het dak beschikt het hoofdkantoor van de duurzame-energieleverancier Greenchoice over energielabel A.

Na de verhuizing naar The Square in Rotterdam eerder dit jaar had Greenchoice als doel om dit monumentale pand met energielabel F zo energiezuinig mogelijk te maken. Begin augustus leek label B echter nog het hoogst haalbare te zijn. Daarin kwam verandering toen de gemeente Rotterdam akkoord ging met de plaatsing van deze panelen.

Esthetisch verantwoord zonnestroomsysteem

Gezien de monumentale status van het gebouw wilde deze Zuid-Hollandse gemeente namelijk dat het ontwerp van het zonnestroomsysteem esthetisch verantwoord zou zijn. Met die opdracht ging dochterbedrijf KiesZon aan de slag: zijn ingenieurs zorgden voor een ontwerp, dat de gemeente goedkeurde.

De 160 zonnepanelen liggen inmiddels in een zogeheten oost-westopstelling. Dat zorgt voor een meer gesloten geheel en geeft een prettigere aanblik vanuit de omliggende gebouwen.

Plaatsing in 1 week tijd

Na het ontwerp van dit systeem zorgde KiesZon ook voor de plaatsing van de panelen. Dit gebeurde in een week tijd. Haar uitvoerders en projectleiders leidden het project in goede banen en zorgden ervoor dat zowel Greenchoice als haar buren geen hinder ondervonden van de plaatsing. De zonnepanelen wekken op jaarbasis ruim 40.000 kWh op.