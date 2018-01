Amercentrale volledig op biomassa in 2030

Auteur: Tim van Dorsten

RWE start deze maand met de bijstook van biomassa op de Amercentrale. Dit jaar vervangt het energiebedrijf 50% van de kolen door duurzame biomassa. In 2019 stijgt dit percentage naar 80% en uiterlijk in 2030 wil dit energiebedrijf alle kolen hebben vervangen door biomassa.

Hoewel in het huidige regeerakkoord staat dat in 2030 alle kolencentrales dicht moeten zijn, kiest RWE dus voor een andere oplossing. Ze verandert de Amercentrale in Geertruidenberg in een biomassacentrale. Het Duitse energiebedrijf gebruikt hiervoor houtpellets – samengeperst hout – dat komt uit de reststromen van de houtindustrie in de Baltische staten.

Duurzaamheidseisen voor biomassa

“Samen met Nederlandse milieuorganisaties – waaronder Greenpeace en Stichting Natuur & Milieu – hebben we in 2015 het Convenant Duurzaamheid Biomassa gesloten”, vertelt RWE-woordvoerder Riekje Pelgrim. “Hierin staat aan welke duurzaamheidseisen de biomassa moeten voldoen voor bij- en meestook in Nederlandse kolencentrales. Daarnaast blijven we met deze organisaties het gesprek aangaan om bij te dragen aan het Energieakkoord.”

In dit convenant staat onder meer dat 40% van de biomassa uit FSC-gecertificeerde biomassa bestaat. In 2019 ligt dit percentage op 70% en in 2020 op 100%. Daarnaast hebben de partijen afgesproken dat de energiebedrijven jaarlijks aantonen dat het gebruik van biomassa voldoet aan de wettelijke eisen en aan alle tussen partijen overeengekomen eisen.

Onderzoek naar biomassa voor CO 2 -neutrale centrale

Binnenkort start de bijstook van biomassa van de Amercentrale. “De ambitie is dat deze centrale uiterlijk in 2030 CO 2 -neutraal is”, laat Pelgrim weten. “We doen er alles aan om dit al eerder te bereiken.” Hierbij kijkt RWE ook naar andere biomassastromen, zoals reststromen uit de landbouw: materialen die overblijven na het oogsten en verwerken van landbouwgewassen. “Een deel hiervan geldt als veevoer of kunstmest. De rest wordt grotendeels verbrand of ligt te rotten. Hierbij komen broeikasgassen vrij. We kunnen deze reststromen inzetten als alternatief voor fossiele brandstoffen: wereldwijd zijn ze op grote schaal beschikbaar.”

Zo probeert het energiebedrijf de kosten van biomassa naar beneden te krijgen. “Daarnaast werken we samen met onderzoeksinstituut Avantium aan de cascadering van houtachtige biomassa. Dit wil zeggen dat we eerst alle waardevolle grondstoffen uit de biomassa halen, zodat alleen de natuurlijke lijmstof lignine als brandstof voor energieproductie overblijft. Zo krijgt deze houtachtige biomassa een grotere waarde.” Lignine geeft bomen, grassen en stro zowel stevigheid als flexibiliteit en volgens de Wageningen University ontwikkelt deze stof zich tot een duurzaam en volwaardig alternatief voor fossiele brandstoffen.

Naast centrale ook warmtenet verduurzamen

Met de verduurzaming van de Amercentrale nemen RWE en energieleverancier Ennatuurlijk ook het Amerwarmtenet mee. Deze afspraak is onderdeel van de verlenging van hun samenwerkingsovereenkomst tot 2040. Dit warmtenet krijgt zijn voeding van de restwarmte van de Amercentrale. Deze warmte komt vrij bij de productie van elektriciteit.

RWE wil dit jaar 50% van de kolen in deze centrale vervangen door biomassa. Volgend jaar stijgt dit percentage naar 80% en uiterlijk in 2030 wil het energiebedrijf alle kolen in de Amercentrale hebben vervangen. Zo bereikt ze volgend jaar een besparing van 50% CO 2 -uitstoot ten opzichte van individuele cv-ketels op aardgas. In totaal zijn 40.000 particuliere en 550 zakelijke klanten in Breda en Tilburg met hun woningen en bedrijfsgebouwen aangesloten op dit warmtenet.

Zorgen voor duurzame warmte

“Door samen met Ennatuurlijk de Amercentale om te bouwen naar biomassacentrale, geven we een effectieve invulling aan de energietransitie”, vindt directeur Taco Douma van RWE Generation Hardcoal, Gas & Biomass Continental Europe. “Zo kunnen we voor lange tijd een betrouwbare levering van duurzame warmte aan steden als Breda en Tilburg borgen.”

Ook Ennatuurlijk is enthousiast over deze afspraak. “Wij verduurzamen de bron en onze klanten profiteren daarvan”, vertelt algemeen directeur Erik Stronk. “Hun warmte wordt steeds duurzamer. En dat zonder een verstoring van de levering of ander gedoe. Bovendien hoeven onze klanten er zelf helemaal niets voor de doen.”

Overigens gaat RWE ook in haar centrale aan de Eemshaven aan de slag met biomassa. Daar wil het energiebedrijf uiterlijk in 2025 100% CO 2 -neutraal zijn. “De processen om dit bereiken, hebben tijd nodig”, geeft Pelgrim aan. “Vandaar dat we uitgaan van 2025 en 2030.”

Foto bovenaan: Amercentrale (bron: Michiel1972/Wikipedia)