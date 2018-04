Essent gaat met de introductie van Huurzon de drempel voor zonnepanelen verlagen. Met een eigen netwerk van servicepartners biedt de partij advies, service en installatie van de panelen.

“De drempel om te investeren in zonnepanelen kan hoog zijn en om dit ook mogelijk te maken voor geïnteresseerden die een dergelijke investering niet willen of kunnen maken, bieden we Huurzon aan”, vertelt marketing director Albert de Koning over de keuze van Essent. “We bieden een makkelijke en bereikbare oplossing om zelf energie op te wekken en te besparen.”

Zowel advies, service als installatie van de panelen neemt Essent op zich, samen met servicepartners. De zonnepanelen werken samen met de ‘Thuis App’ van Essent, die inzichtelijk maakt wat het actuele en historische energieverbruik is. Door slimme apparaten te koppelen aan de app is het mogelijk om led-verlichting en thermostaten te bedienen.

Om aandacht te vestigen op de introductie van Huurzon start Essent met hun nieuwe campagne ‘Lang Leve Thuis.