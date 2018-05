Smart Energy-wijk met energieleverende woningen  

In Voorhout krijgt het project ‘PlusLeven’ vorm, een smart energy wijk met besturingssysteem Realtime Energy eXchange (R.E.X.) gekoppeld aan Panasonic warmtepompen, Nissan X Storage units en de opwek van Stafier PV-delen.

Een huishouden dat meer oplevert dan het gebruikt: dat is Plus op de Woning. Software van Duurzaam Gebouwd-partner Energy eXchange Enablers speelt hierin een cruciale rol en de inkoop verloopt via ENTRNCE. R.E.X. faciliteert de aansturing.

Bevrijden

“In de huidige markt zijn consumenten gebonden aan een energieleverancier”, vertelt initiator Adriaan Harthoorn van Stafier. “Met dit concept bevrijden we die burger juist. Ze kopen of huren een full-service woning en hebben geen omkijken naar de energienota.” Ketenpartner Nissan stelt twee Leafs beschikbaar voor een mobiliteitsconcept in de wijk. EXE voegt de laadpunten in 2019 toe aan het slimme cluster.

Effiiciency geoptimaliseerd

“Door samenwerkingen aan te gaan met Zehnder, Kingspan, VBI, Nissan en Panasonic, hebben we de efficiency in huis geoptimaliseerd. Slimme software van EXE zorgt ervoor dat opwek en gebruik optimaal aan elkaar worden gekoppeld”, aldus Harthoorn.

Meer informatie over de elementen van PlusLeven is te vinden op de officiële website.