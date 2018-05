Data inzetten voor maximale duurzame opwekking

Data uit de duurzame opwekking door zonnepanelen zweeft rond, vaak zonder eindbestemming. Als het aan SunData ligt, komt daar een einde aan. Met een geautomatiseerd proces tracht de jonge organisatie effectiever onderhoud en maximale opwek in de hand te werken.

Met het Accelerator-programma Rockstart als aanjager startte SunData in april 2017. “Ons team bestaat uit diverse disciplines”, vertelt co-founder Maarten de Vlugt van SunData. “Zo heb ik een tijd bij Eneco gewerkt als investeringsanalist en heeft ons team een brede achtergrond in marketing, elektrotechniek, webontwikkeling en installatiebeheer als . Dit combineren we in onze dienst en het ontzorgen van klanten.”

De organisatie speelt in op slimmer omgaan met data in de energietransitie. Hierbij draait het om het monitoren van gegevens van duurzame opwekking door zonnepanelen, het visualiseren hiervan in dashboards en gericht actie ondernemen op basis van deze informatie. De ontwikkeling van slimme algoritmes zorgt voor nieuwe, bruikbare informatie uit de beschikbare data. Aanvankelijk lag de focus op B2C. “Daar zagen we een hoge interesse bij de consument om hiermee aan de slag te gaan, maar een relatief lage bereidheid om voor de dienst te betalen.”

Stappen maken met dienstverlening

De pijlen werden daarom vervolgens gericht op bedrijven die service willen leveren, bijvoorbeeld met servicecontracten. “We helpen installatiebedrijven om hun dienstverlening te verbeteren, want daar is nog een hele stap te maken. Dat doen we op verschillende vlakken.” Dankzij een samenwerking met de universiteit van Utrecht is een manier gevonden om opwekdata te analyseren en conclusies te trekken uit de gegevens. “We kunnen hieruit informatie over hardwareproblemen halen en algoritmes ontwikkelen zodat de opbrengst gemaximaliseerd kan worden.”

Het team van SunData

Door in te zetten op deze informatievoorziening kan vroegtijdig worden ingesprongen op problemen met hardware en software. Dat kan de doorslag geven voor een succesvol energieprestatiecontract. “Als je zo’n langdurig contract aangaat, wil je zeker weten dat je spullen goed werken en ook op een hoog niveau blijven functioneren. Daarom is het tijdig ingrijpen op storingen zo’n belangrijke pijler.” Om installatiebedrijven te ontzorgen ondersteunt SunData bij de actieve monitoring en communicatie met de eindgebruiker. “Als wij bijvoorbeeld zien dat de verbinding verbroken wordt tussen het systeem en de zonnepanelen of andere complicaties optreden, dan kunnen we hierop inspringen met geautomatiseerde systemen.” Een ander uitgangspunt is om de gegevens gevisualiseerd in een dashboard te ontsluiten. “De gebruiker én de installateur moeten eenvoudig kunnen zien of het systeem werkt zoals het moet werken. Dat zorgt ook weer voor enthousiasme om verder te gaan op het vlak van energiebesparing.”

Weinig binding vormt risico

Op dit moment bespeurt de organisatie soms weinig binding van consumenten met pv-panelen. “De BENG-eisen komen eraan en we weten dat zonnepanelen op nieuwbouwwoningen komen te liggen. Maar we zien weinig binding van de consument met deze panelen en riskeren daardoor dat ze ondermaats presteren of niet worden onderhouden. Door automatisering en ontzorging hopen we een bijdrage te leveren aan een goed functionerende en duurzame woningvoorraad.”