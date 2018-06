Restwarmte-netwerk Zuid Limburg wordt fors uitgebreid

Restwarmte van chemiegigant Sabic en de biomassacentrale BES in Zuid-Limburg gaan zo’n 30.000 huishoudens en 80 kantoren vanaf 2020 van warmte voorzien. Deze worden dan aangesloten op het warmtenetwerk van het Groene Net (HGN).

Daarvoor tekenden Het Groene Net (HGN) en het petrochemische bedrijf SABIC een overeenkomst om het engineeringstraject te starte. Het is de bedoeling dat tijdens de 6-jaarlijkse onderhoudsbeurt van SABIC’s naftakraker Olefins 4 in 2019 de aansluiting op het warmtenetwerk van HGN gaat plaatsvinden.

De bedoeling is dat het grootste deel zal worden voorzien van de restwarmte van de SABIC-kraker. Naar verwachting kunnen de eerste woningen en kantoren in Geleen, Beek en Maastricht Aachen Airport in 2020 worden aangesloten.

De Provincie Limburg ziet dit als een stap die gemaakt kan worden in het aardgasvrij maken van woningen en kantoren. Eric Geurts, de Limburgs gedeputeerde voor Energie en Duurzaamheid lichtte toe: “Ik hoop dat dit project een voorbeeld en katalysator is voor andere restwarmteprojecten in onze provincie.”

Rogier Dieteren, Directeur van Het Groene Net Ontwikkel-BV benadrukte de impact van dit project voor deze regio: “Er is in totaal voor HGN uiteindelijk een besparing van ongeveer 26 miljoen m³ aardgas voorzien en een vermindering van de uitstoot van het broeikasgas COâ‚‚ met 47.000 ton. Daarnaast zijn er al concrete ideeën voor een verdere uitbreiding en koppeling van warmtenetten in Limburg waardoor nog meer woningen aardgasvrij kunnen worden.”

Op de foto (vlnr): Robert Claasen, Chemelot Executive Director; Ruud Guyt, Wethouder gemeente Sittard-Geleen; Eric Geurts, gedeputeerde Provincie Limburg; Jeroen Castelijn, General Manager SABIC Site Geleen; Henk Visser, Directeur Enpuls; Rogier Dieteren, Directeur Het Groene Net Ontwikkel-BV; Erik Stronk, algemeen directeur Ennatuurlijk.