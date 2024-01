Woningcorporatie De Woonplaats en Janssen de Jong Bouw realiseren 45 klimaatadaptieve en gasloze sociale huurwoningen in Stroinkslanden-Zuid in gemeente Enschede. De woningen worden gebouwd volgens het concept ModuFair: snel, betaalbaar en circulair.

De 45 sociale huurwoningen worden gebouwd langs de Broekheurne-ring. Het terrein, eerder een tijdelijk parkje, wordt op dit moment gereedgemaakt voor de woningbouw. In de zomer van 2024 zijn de eerste woningen al zichtbaar. Ze worden in de fabriek voorbereid om op een later moment één of twee cascowoningen per dag te plaatsen. Daarna begint de afbouw op locatie. Naar verwachting zijn de 45 woningen voor het einde van 2024 gereed voor bewoning.

Duurzaamheidsmaatregelen

Alle woningen krijgen zonnepanelen en een warmtepomp. Er worden hoge isolatiewaarden toegepast voor een warme jas om het gebouw. Er zijn twee verschillende type woningen: 30 woningen voor één tot twee persoonshuishoudens van één laag en kap. En 15 woningen voor gezinnen met twee woonlagen. Ook zijn er klimaatadaptieve maatregelen zoals opvang van water in wadi’s en het afkoppelen van regenpijpen. Samen met gemeente Enschede werd een groenontwerp gemaakt.

Verhuur

De sociale huurwoningen krijgen een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. De huurprijzen verschillen per type woning en liggen tussen de 650 euro en 880 euro per maand. De woningen worden op basis van loting verdeeld via WoningHuren.nl. Geïnteresseerden kunnen hiervoor de sociale media van De Woonplaats in de gaten houden waar de start van de verhuur wordt aangekondigd. Huurders kiezen zelf de kleurstelling voor de keuken, badkamer en toilet.