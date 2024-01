Rapport 'Klimaatadaptatie in een stroomversnelling' overhandigd

Duidelijkheid over hoe je klimaatadaptief kunt bouwen en waar wel én niet te bouwen. Dat bepleit de Werkgroep Klimaatadaptatie van het Platform voor Duurzame Financiering. Ze werkten aan een rapport ‘Klimaatadaptatie in een stroomversnelling’, dat ze aanboden aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

De werkgroep bestaat uit financiële instellingen en de overheid. Ze onderzocht hoe fysieke klimaatrisico’s en klimaatadaptatie invloed hebben op de economie en de financiële sector. Ook keken ze welke bijdrage de financiële sector al dat niet samen met de overheid kan leveren aan klimaatadaptatie. Volgens voorzitter Gijs Kloek van de werkgroep worden de gevolgen van klimaatverandering steeds ingrijpender: “Daarom is het essentieel dat we klimaatadaptief bouwen en dat vraagt meer duidelijkheid over waar wel en niet te bouwen. Om dit te bereiken zijn beleid van de overheid en wettelijke kaders nodig.”

Maatlat verplicht

De werkgroep stelt voor om de ‘Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’ wettelijk verplicht te maken en om het klimaatadaptief herstel van overstromingsschade bij woningen en bedrijfsgebouwen onderdeel van de wetgeving te maken. Daarnaast spreekt de werkgroep zich uit voor de invoering van een klimaatlabel voor gebouwen. Hiermee krijgen kopers en aanbieders van woningen een eenduidig beeld van klimaatgerelateerde risico’s van woningen.

De werkgroep wil hier naast overstromingsrisico’s en kans op funderingsschade ook hittestress en klimaatadaptieve maatregelen meenemen. Verder wil ze een bijsluiter over verzekerbaarheid bij het label onderzoeken. Niet alle risico’s zijn te verzekeren, zoals bodemdaling en overstroming als gevolg van het falen van primaire keringen.

Vervolgstappen financiële sector

Het advies van de werkgroep aan de financiële sector is om in sectorrapporten en op websites aandacht te besteden aan de gevolgen en risico’s van klimaatverandering voor economische sectoren. Ook stelt de Werkgroep dat het belangrijk is om het aantal financiële producten en diensten voor klanten op gebied van klimaatadaptatie uit te breiden.

Er zijn plannen om in 2024 samen te werken met overheden bij pilots over funderingsschade en klimaatadaptief bouwen. Een volledig overzicht van conclusies en aanbevelingen is te lezen in het rapport.