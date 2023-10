Groenbestrating versnelt naar klimaatadaptieve omgeving

De innovatie Greenflow, een concept voor groenparkeren, geeft de mogelijkheid om de openbare ruimte te verduurzamen. De noviteit van Vandersanden is onder meer toepasbaar in parkeervakken en -terreinen en kan het groene oppervlak tot 37 procent vergroten. Greenflow moet gemeenten en landschapsarchitecten de kracht geven om circulair en esthetisch fraai in te richten.

Over de mogelijkheid om de openbare ruimte circulair en duurzaam in te richten zegt commercieel directeur straatbaksteen Ivo Grevel van Vandersanden: “Ontwikkelaars en gemeenten kunnen met deze innovatie de esthetische en circulaire kracht van gebakken bestrating combineren met vergroening en klimaatadaptatie. Daarnaast is een aansluiting mogelijk op de reguliere bestrating van aangrenzende straten. Daardoor ontstaat eenheid en rust in de verharding.“

Nationale plannen

Staat vergroening en klimaatadaptatie wel voldoende en hoog op de agenda bij deze bloedgroepen? Volgens Grevel wel: “Er zijn nationale plannen voor klimaatadaptatie die op gemeentelijk niveau concreet worden in uitvoeringsprogramma’s. Door een systeemoplossing te bieden met ontwerpadvies tot aan beheer bieden we toegevoegde waarde.“

Hittestress en droogte

Het belang om in te zetten op klimaatadaptatie is goed te proeven: weersomstandigheden worden extremer, regenwater wordt niet goed meer weggevoerd en soms ontstaan zelfs levensbedreigende situaties. Grevel licht de kansen voor klimaatadaptatie toe: “Greenflow heeft 37 procent open ruimte, waardoor het een significante bijdrage levert aan het ter plekke filteren van regenwater in de bodem, goed voor het lokale grondwaterpeil en het helpt tegen droogte. Daarnaast zijn de stenen doorgroeibaar en draag je bij aan ontharding en vergroening. Dat helpt weer tegen hittestress. De luchtkwaliteit verbeter je met de toepassing van microklaver in het vegetatiemengsel.“

Integraal verduurzamen

Om te versnellen naar een klimaatadaptieve omgeving is onder andere de onderlinge samenwerking van levensbelang. Spreekt iedereen dezelfde taal, is er begrip voor elkaars belangen en zet iedereen in op een integrale aanpak van verduurzaming? Volgens Grevel zijn integrale systeemoplossingen nodig die inspelen op lokale doelen en uitdagingen: “Dit vergt afstemming binnen organisaties maar ook tussen verschillende stakeholders als opdrachtgevers, ontwerpers, leveranciers en bewoners.“ Dwars denken, door de markt heen, biedt volgens hem perspectief: “Verbinding zoeken en loskomen van hokjes en traditionele rolverdelingen. Denk en kies met elkaar, niet tussen elkaar.“

Lagere milieu-impact

Naast klimaatadaptatie is het zaak om alle andere aspecten van duurzaamheid, waaronder circulariteit en biodiversiteit, zo goed mogelijk in te vullen. Een belangrijke graadmeter voor de milieu-impact is de Milieu Kosten Indicator (MKI). “Gebakken bestrating kent een gemiddelde levensduur van 135 jaar en een hergebruik van nagenoeg 90%. Dit is onafhankelijk onderzocht en vastgesteld. Gecombineerd met een energie-efficiënte productie zorgt dit voor een zeer gunstige MKI-score.“