Klimaatlabel voor transparantie bij aanschaf woning

Eerder werd het rapport ‘Klimaatadaptatie in een stroomversnelling’ overhandigd aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Tamara Evers, adviseur public relations bij NHG reageert hierop: “De belangrijkste aanbeveling uit het rapport is dat er meer transparantie moet komen over klimaatrisico’s bij de aankoop van een woning. Daarom moet er een klimaatlabel komen.”

Dit label moet de koper inzicht geven in de risico’s van de woning ten aanzien van zaken als overstroming, funderingsschade en hittestress. Tamara: “Het moet ervoor zorgen dat de koper zich bewust is van deze risico’s en dat ze meegenomen worden in de bepaling van de woningwaarde.” NHG vindt dat op die manier de kosten eerlijker tussen koper en verkoper worden gedeeld.

Verantwoorde woningfinanciering

Tamara gaat verder over verantwoorde woningfinanciering: “Het is belangrijk dat mensen weten wat zij kopen en welke toekomstige lasten daarbij komen kijken. Woningeigenaren die desondanks onverhoopt tóch geconfronteerd worden met hoge schadeposten, willen wij met de sector een financiële oplossing bieden.”