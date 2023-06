Wubbo Ockels Innovatieprijs stimuleert talent om duurzame impact te maken

Astronaut en duurzaamheidspionier Wubbo Ockels was een toonbeeld van innovatief denken en om zijn gedachtegoed in leven te houden is er nu Wubbo Ockels Innovatieprijs.

Als astronaut zag Wubbo Ockels hoe kwetsbaar de aarde is. Hij zette zich in voor de bescherming van ons ‘ruimteschip Aarde’ en was pionier op het gebied van innovatieve en duurzame oplossingen. Om zijn gedachtegoed springlevend te houden, kunnen duurzame pioniers nu meedingen naar De Wubbo Ockels Innovatieprijs: een unieke prijs die talent stimuleert om duurzame impact op onze planeet te maken. De jury, bestaande uit Joos Ockels, Maurits Groen, Suze Gehem, Andy van den Dobbelsteen, Yvette Watson en Harm Edens, maakt op 3 november 2023 de drie winnaars van de Wubbo Ockels Innovatieprijs bekend op de Green Village in Delft. De winnaars krijgen ieder 10.000 euro prijzengeld en ondersteuning voor het verder brengen van hun innovatie.

Beloning moedigt aan

Ben jij ondernemer, uitvinder, vernieuwer binnen een bedrijf of student, en heb je een inspirerend, duurzaam idee? Dan kan jij meedingen naar de prijs. Dat betekent bijvoorbeeld dat je een effectieve oplossing aandraagt voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, CO2-neutraliteit, circulariteit en/of de leefbaarheid op onze planeet. “Wubbo was een groot fan van prijzen. Door een beloning te verbinden aan een oplossing voor een uitdagend vraagstuk, moedig je mensen aan om te vernieuwen, creatief te zijn en lef te tonen. Een prijs in zijn naam is een prachtige manier om zijn gedachtegoed voort te zetten", vindt Joos Ockels.

De Groene Grachten

De deelnemers maken kans op een geldbedrag van drie keer 10.000 euro. Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door De Groene Grachten, het laatste initiatief uit de koker van Wubbo Ockels. "In 2012 gaf Wubbo Ockels me € 3.000 uit eigen zak om De Groene Grachten mee op te richten. Ik heb zelf ervaren hoe dit ons een vliegende start heeft gegeven. Tien jaar later lijkt het me fantastisch om iets vergelijkbaars te doen voor verschilmakers met impactvolle ideeën", aldus Suze Gehem. Duurzaam Gebouwd schreef eerder dit artikel over het tienjarig bestaan van De Groene Grachten.

De finalisten gaan met Joos Ockels op excursie naar SpaceExpo en krijgen van Andy van den Dobbelsteen een rondleiding door de Green Village van de TU Delft. De winnaars krijgen bovendien een podium in De Duurzame Podcast en een uitzending van BNR.

Meedingen kan door je plan uiterlijk 1 oktober in te dienen via Wubbo Ockels Innovatieprijs. Hier vind je ook informatie over de prijs en voorwaarden.