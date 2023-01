Hoe pak je CO2-reductie op in je bedrijfsvoering?

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de bouw- en installatiesector? In aflevering 20 van de Duurzaam Gebouwd Podcast gaan we in gesprek met Dura Vermeer en Breman Installatiegroep over de gevolgen voor de bedrijfsvoering en hun ambities op het vlak van CO2-reductie.

Met als gasten Erik van Heuveln (algemeen directeur Breman Installatiegroep) en Maren de Weerd (manager duurzaamheid Dura Vermeer) gaat het gesprek, o.l.v. Duurzaam Gebouwd-redacteur Ysbrand Visser, over het implementeren van maatregelen die de klimaatverandering moeten beteugelen. Dat gebeurt op productniveau, maar ook in de eigen bedrijfsvoering.

Het duo gaat daar diep op in en geeft tal van voorbeelden en activiteiten die hun duurzame beleid ondersteunen. Zo legt Van Heuveln uit dat Breman niet gaat voor energieneutraliteit, maar voor energiepositiviteit.

Erik van Heuveln (Breman Installatiegroep)

Dit zijn de onderwerpen die op tafel kwamen:

Ambities binnen de bedrijfsvoering rond de thema’s klimaatverandering en CO 2 -reductie.

-reductie. Belangrijkste concrete stappen die zijn gemaakt (ook extern).

De impact van de maatregelen en eigen activiteiten.

De veranderende rollen van een installateur en een bouwer.

Veranderende rollen op de werkvloer.

Drempels die zijn overwonnen bij de genomen maatregelen.

Drempels die nog moeten worden geslecht.

Hoe spelen deze thema’s binnen de samenwerking tussen Breman en Dura Vermeer?

Wat moet er rondom renovatie en nieuwbouw nog worden verbeterd (bijvoorbeeld wet- en regelgeving)?

Maren de Weerd (Dura Vermeer)

