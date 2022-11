Nieuwe aanpak om fysieke klimaatrisico’s gebouwen te bepalen

De effecten van de klimaatverandering voor gebouweigenaren worden tot nu toe vaak uitgedrukt in transitierisico’s. Wat is in de nabije toekomst echter het fysiek klimaatrisico voor gebouwen? In een kersvers rapport van de Dutch Green Building Council lees je daar veel meer over.

In de introductie van het rapport schrijven de samenstellers: “De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al merkbaar, ook voor gebouweigenaren. Denk maar aan wateroverlast door hoosbuien, verzakkingen van panden en scheuring van rioolaansluitingen door droogte. Als we niets doen, verergeren klimaatschades in de toekomst. Om daarop voorbereid te zijn, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de risico’s.”

De auteurs zien ook dat door de groei van de klimaatrisico’s de stabiliteit van ons financiële systeem onder druk staat. Dit geldt vooral als er te veel geld zit in vastgoed dat is blootgesteld aan grote klimaatrisico’s. De vastgoedsector vraagt steeds vaker naar klimaatrisico-analyses en bedrijven rapporteren dan ook steeds meer over klimaatgerelateerde risico’s.

EU Taxonomie

In de inleiding op het rapport staat verder te lezen: “Tot nu toe leggen bedrijven de nadruk op transitierisico. Het is belangrijk om ook meer inzicht te krijgen in het fysieke klimaatrisico en zo bij te dragen aan een klimaatbestendige gebouwde omgeving. Het rapporteren over klimaatrisico’s van bestaand vastgoed is steeds vaker gemeengoed, onder andere vanwege de groene regels vanuit Europa, de EU Taxonomie, en de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation. Deze vereisen het in kaart brengen van en rapporteren over fysieke klimaatrisico’s en het beoordelen van adaptatie-maatregelen die de fysieke klimaatrisico’s kunnen verminderen.”

Het nieuwe rapport van de Dutch Green Building Council richt zich specifiek op de fysieke klimaatrisico’s voor gebouwen. De oproep aan gebouweigenaren, woningcorporaties, beleggers en overheden is om nu te gaan handelen naar de geconstateerde risico’s. De vraag is echter of ze weten hoe dat moet.

Vandaar dat met een brede coalitie van organisaties en instellingen (zie onderstaand) het Framework for Climate Adaptive Buildings is opgesteld. Het betreft een open, eenduidige aanpak voor het vaststellen van de fysieke klimaatrisico’s voor gebouwen.

De aanpak gaat uit van drie stappen:

Lees veel meer over deze aanpak in het rapport van de Dutch Green Building Council, waaraan deze partijen meewerkten:





Bron: Dutch Green Building Council

Foto boven (Shutterstock): Dordrecht