Intensievere samenwerking voor klimaatadaptatie  

Klimaatverandering zorgt voor hetere zomers en wateroverlast. Heijmans vindt dat private en publiek partijen daarom de handen ineen moeten slaan om op deze maatschappelijke uitdagingen een antwoord te geven. Daarom sluit ze zich als eerste bouwbedrijf aan bij de WaterBank. “Water moet worden geherwaardeerd.”

De WaterBank wil een nieuwe waterbalans realiseren, onder meer door restwater slimmer te benutten. Naast netwerk- en expertisecentrum, fungeert de organisatie tevens als digitale handelsplaats om de vraag naar en het aanbod van restwater samen te brengen. Circulair watergebruik is een voorwaarde om de gebouwde omgeving leefbaar te houden. Dat blijkt ook uit de 23 klimaatscenario’s die het KNMI publiceerde, op basis van de klimaatprojecties van het IPCC.

Integrale kijk op water

“We zijn opgegroeid met het idee dat we een overschot aan water hebben”, geeft programmamanager klimaatadaptatie en biodiversiteit Jan Willem Burgmans van Heijmans aan. “Daarom ging de aandacht vooral uit naar het afvoeren van water. Maar met het oog op de extreme toekomstige klimaatscenario’s, moeten we rekening houden met overlast door hevige regenbuien én periodes van extreme droogte. Dat vraagt om een integrale kijk op water en een andere manier van samenwerken, met uiteenlopende partijen.”

Circulair waterbeheer als onderdeel van klimaatadaptief bouwen zien we onder andere terugkomen in het stadsvernieuwingsproject Hart van Zuid in Rotterdam. Sinds het startschot in 2016 worden innovatieve oplossingen toegepast. Zo is er een urban waterbuffer aangelegd, waarin ongeveer 20 miljoen liter regenwater wordt opgeslagen, opgevangen in speciale infiltratiekratten onder de busbanen van de Gooilandsingel.

De 23 klimaatscenario's in het kort, Bron: KNMI

Zuivering van regenwater

Door groene filtering in de nieuw aangelegde groenvoorziening vindt de zuivering van het regenwater plaats. Ondernemingen in het gebied nemen het water af voor onder meer schoonmaakactiviteiten en het doorspoelen van de toiletten. Ook vloeit het water naar de fonteinen en waterbassins aan het Annie M.G. Schmidtplein.

Maatschappelijke opgave

“De integrale aanpak en manier van samenwerken zoals bij Hart van Zuid heeft tot aansprekende vernieuwingen geleid,” weet Jan Willem Burgmans. “We leren hier veel van en inspireren elkaar om anders na te denken over watergebruik en -hergebruik. De jongste klimaatscenario’s dwingen Heijmans ertoe op te roepen tot nieuwe, geïntegreerde samenwerkingsvormen, zodat we de grote maatschappelijke opgave op dit vlak gezamenlijk en zo effectief mogelijk kunnen aanpakken.”