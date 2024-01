Grootschalige renovatie naar klimaatadaptieve buurt

KAW en woningcorporatie Stadlander pakken een grootschalige renovatie op van 171 woningen in De Kuil in Bergen op Zoom. Focuspunten zijn een gezonde en groene leefomgeving vol biodiversiteit en een klimaatadaptieve buurt. Om dit te verwezenlijken werden innovatieve samenwerkingen gezocht en opgestart, bijvoorbeeld voor borstweringspanelen waar mos op groeit.

In de planvorming keek KAW naar de hele omgeving: de straten, groenstructuren, daken en tuinen. Vanuit die optiek presenteerde het architecten- en onderzoeksbureau verschillende ingrepen aan de gemeente om in de toekomst het straatprofiel te vergroenen. Met groenstroken in straten, de aanleg van basistuinen bij huurwoningen of waterpasserende tegels. Het zijn overwegend kleine ingrepen die volgens KAW samen een groot verschil maken in een wijk.

Toen het vergezicht er was, zoomde KAW in op de woningen en gaf het de aanpak voor de verduurzaming verder vorm: alle woningen krijgen een renovatie en verduurzaming. Ook worden ze voorzien van zonnepanelen en bewoners die dat willen krijgen een klimaatadaptieve berging of een opgeknapte garagebox, voorzien van mos-sedum dak. Zeventig woningen krijgen een groen dak.

Panelen met mos

Stadlander en KAW wilden op de gevels borstweringspanelen waar mos op groeit. Hier kleven verschillende klimaatadaptieve voordelen aan. Mos draagt bij aan het terugdringen van warmte, neemt CO 2 en stikstof op en zet dit om in zuurstof. Een mooi plan, alleen de innovatieve panelen die KAW en Stadlander voor ogen hadden bestonden niet.

Innoveren

Daarom ging KAW met Constructif en Stadlander op zoek naar mogelijkheden om de panelen zelf te ontwikkelen. In samenwerking met biotechnologie-ontwikkelaar Respyre is de realisatie van de borstweringspanelen inmiddels in volle gang. Voor het waarborgen van de kwaliteit wordt het product langer doorontwikkeld. Voorlopig worden de gevels voorzien van een ander soort borstweringspanelen, als een tijdelijke oplossing, maar wel óók van mos.

Samenwerking bewoners

Een klimaatadaptieve wijk vraagt ook een andere benadering door bewoners. Door te werken met klankbordgroepen hielden KAW en Stadlander rekening met de wensen. “Kan de was nog wel buiten hangen bij al dat groen?”, was bijvoorbeeld een vraag. De panelen zijn zo op de gevel geplaatst dat dit kan. De bewoners zijn blij dat ze in hun eigen woning blijven wonen, maar duurzamer, comfortabeler en gezonder dan voorheen. Met meer ruimte voor biodiversiteit.