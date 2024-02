Nieuwe Weelde is natuurinclusief en klimaatadaptief

Nieuwe Weelde, het plan van bouwende projectontwikkelaar VORM in woonwijk Nieuwe Steen in Hoorn, biedt een nieuw perspectief op ouder worden. Het gaat om 60 betaalbare seniorenwoningen en een buurtkamer in een groene omgeving, die ouderen helpt om levenslustig, gezond en vitaal in het leven te staan.

De gemeente Hoorn kent – zoals vele steden en dorpen – een toenemende vergrijzing, waardoor de vraag naar levensloopbestendige woningen groeit. Tegelijkertijd is het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt belangrijk voor Hoorn, waar seniorenappartementen een belangrijke oplossing vormen. Wethouder Marjon van der Ven van de gemeente Hoorn is onder meer verantwoordelijk voor wonen en stadsontwikkeling: “We zijn blij met de selectie van VORM voor de ontwikkeling van deze woningen. Het worden betaalbare koopwoningen voor ouderen. Een waardevolle toevoeging aan de bestaande woningvoorraad’.

Interactie faciliteren

Nieuwe Weelde, aan de Nieuwe Steen 9 in Hoorn, is de toekomstige leefplek voor nieuwe ouderen en vormt het groene hart van de buurt. De 60 betaalbare woningen komen in een gebied met nog meer woningbouw. Ook woningcorporatie Intermaris staat aan de lat voor de bouw van 80 sociale huurwoningen. In Nieuwe Weelde zijn de behoeftes en wensen van senioren integraal opgenomen, zoals zo lang mogelijk gezond en mobiel kunnen blijven en een buurtkamer die dynamiek en interactie met buren faciliteert.

“Met onze eigentijdse Goud Woningen, specifiek ontwikkeld voor deze doelgroep, bieden we een duurzame woonplek waarin welzijn en gezondheid centraal staan”, vertelt Hans Meurs, CEO VORM. “Een plek waar we focussen op sociale interactie en gezond blijven, waarmee we inzetten op preventie in plaats van op zorg. Zodat senioren fijn ouder worden én vol levenslust midden in het leven kunnen staan.”

Groene oase in de stad

Nieuwe Weelde betekent wonen midden in het groen. Een natuurinclusieve en klimaatadaptieve oase - naar ontwerp van landschapsarchitect Bureau B+B - met rustige plekken om van de natuur te genieten en ontmoetingsplekken om sociale interactie te stimuleren. Delen van het landschap worden overgelaten aan de natuur, met onder andere voorzieningen voor vleermuizen, vogels, amfibieën, bijen en vlinders. Tegelijkertijd is er volop ruimte voor sport, spel en samenzijn. Zo vormt het rijke landschap een verlengstuk van de buitenruimte voor buurtbewoners en draagt het bij aan de lokale biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de Nieuwe Steen.

Groen & flexibel

Tegelijkertijd krijgen duurzaamheidsthema’s de ruimte, om een gezonde leefomgeving te realiseren met een minimale milieubelasting. Zo wordt materiaalgebruik geminimaliseerd met een constructieve opzet op basis van kolommen. Verharding in het ontwerp is geminimaliseerd, waar groen wordt gemaximaliseerd ter bevordering van het waterbufferend vermogen van de buurt. Bovendien zijn diverse planonderdelen geschikte verblijfs-, broed- en foerageergebieden voor verschillende diersoorten. Een flexibel bouwsysteem zorgt voor een indeling van de woningen die in de toekomst gemakkelijk aanpasbaar is.

De kracht van verbinding

In Nieuwe Weelde creëert VORM, samen met Gouderdom, een landelijk platform dat senioren verbindt op een creatieve en positieve manier, een programma voor fysieke en mentale gezondheid. Samen met bewoners en een community builder wordt een plek gemaakt voor verbinding, met volop activiteiten waarin bewoners een spreekwoordelijk podium krijgen voor hun kennis, wijsheid en levenservaring. Met de bewoners geven de partijen invulling aan de buurtkamer, waar de community builder een faciliterende rol speelt.

Partners in de totstandkoming van Nieuwe Weelde zijn Studio Pallesh, Bureau B+B Stedenbouw en landschapsarchitectuur, Bot Bouw, Donker Groen, Vocon, Nieman en Gouderdom.