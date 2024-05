Seminar toont belang van ventilatieve koeling en zonwering

Het belang van ventilatieve koeling en zonwering komt onder de aandacht op woensdag 12 juni in Burgers’ Zoo te Arnhem.

De organisatie van het seminar ligt in handen van DUCO. Samen met adviesbureau Nieman, Hollands Zicht en Bouw Novum krijgt het onderwerp ventilatieve koeling en zonwering alle aandacht. Het onderwerp speelt in op de urgente opgave om oplossingen te bieden voor oververhitte woningen. Nieuwbouwwoningen hebben over het algemeen een warme jas die fijn is in de winter, maar in de zomer is er kans op gezondheidsrisico’s en overlast.

Sprekers als André Kruithof van Nieman Raadgevende Ingenieurs vertellen onder andere over actuele wijzigingen rondom de NTA 8800 en de impact op de TOjuli. Michel Mengerink van DUCO vertelt over thermisch comfort en brengt oplossingen en concepten naar voren die oververhitting bestrijding. Vervolgens horen deelnemers tijdens een rondetafelgesprek onder andere over hoe ventilatieve koeling en zonwering invloed hebben op het ontwerp van woningen met biobased materialen.

Deelnemers aan het rondetafelgesprek Richard Geraerts en Michel Mengerink van DUCO, Angela Holterman van Hollands Zicht & Tala en Marcel van den Noort van Bouw Novum gaan in gesprek en wisselen ideeën en ervaringen uit de praktijk uit. Deelnemen aan het seminar is gratis, maar inschrijven is verplicht. Er zijn een beperkt aantal plaatsen.