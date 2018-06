Flexibiliteit sluitstuk voor energietransitie

De energietransitie is in volle gang, met initiatieven rondom energiebesparing en -opwekking die overal in Nederland uit de grond schieten. Een belangrijk vraagstuk blijft de energiemarkt en de mogelijkheden en kansen die gepaard gaan met koop, verkoop en uitwisseling van elektriciteit. “Wij willen drempels wegnemen om hiermee aan de slag te gaan.”

Foto: R.E.X. stelt eindgebruikers in staat om duurzame energie te gebruiken als die voorradig is

Vrijwel alle partijen in de bouw- en vastgoedsector richten zich, mede vanwege de aanstormende BENG-eisen, op energiebesparing. “We zien dat er overal in Nederland mooie projecten worden neergezet, waarbij duurzame energie wordt opgewekt”, vertelt George Trienekens van Energy Exchange Enablers. “De volgende stap zetten wordt nog wel een uitdaging, namelijk het inzetten van opgewekte energie op specifieke tijdstippen en het verhandelen ervan.”

Struikelblokken wegnemen

Rondom de in- en verkoop van energie vallen nog struikelblokken weg te nemen. “Dat is ons bestaansrecht, want wij realiseren diensten om dit aspect toegankelijker te maken.” Twee van die diensten zijn Realtime Energy Exchange (R.E.X.) en ENTRNCE, die respectievelijk als besturingssystem voor een virtual power plant en de verhandeling op de markt zorgen. “ENTRNCE is het enige systeem in Nederland waarin je volledig transparant energietransacties kunt verwerken.”

De urgentie om aandacht te besteden aan markthandelingen op het gebied van energie wordt steeds duidelijker. “We zien dat markten volatieler worden, omdat energie opgewekt wordt op specifieke tijden en nog nauwelijks wordt opgeslagen. Gedurende de dag zie je allerlei prijsfluctuaties verschijnen en daarop moeten we als bouw- en vastgoedsector inspelen.” Ieder apparaat dat een element vormt in de energiehuishouding kan met eigen software worden uitgerust. “Dit koppelen we vervolgens weer aan R.E.X., waardoor iedere installatie ‘eigen’ biedingen maakt.”

Onder het mes

De inzet op energieverhandeling is nieuw voor veel partijen. “Bijvoorbeeld ook voor veel woningcorporaties, terwijl het wel een belangrijke issue is voor dergelijke stakeholders. Zij houden zich de komende tijd bezig met het renoveren van een grote hoeveelheid woningen, om ze weer toekomstbestendig te maken.” Meer dan 2 miljoen corporatiewoningen gaan onder het mes, om ze weer duurzaam te maken. “Bij een renovatie kies je idealiter voor warmtepompen, gecombineerd met het opwekken van duurzame energie en warmteterugwinning. We maken deze apparaten compatible met onze systemen.”

Daaruit vloeit besparing voort. “In principe hoeven bewoners niets te doen en werkt het systeem automatisch. Het zorgt ervoor dat je energieverbruik in de tijd verplaatst en dat je elektriciteit goedkoper inkoopt indien dat noodzakelijk is.” Ook in de particuliere sector en in de utiliteitssector ziet Trienekens een noodzakelijke verandering op het gebied van energieautomatisering. “We krijgen steeds meer te maken met energie die is opgewekt uit zon en wind. Daarbij zie je dat marktprijzen omlaag gaan op momenten dat de zon schijnt en de wind waait.”

Stad van de toekomst

Het project Plus op de Meter illustreert hoe de future city eruit kan zien: warmtepompen gekoppeld aan opslagunits, opwek van duurzame energie en software die inkoop en verkoop van energie intelligent regelt. “Hier bereiken we opslag, duurzame opwekking en flexibiliteit op het gebied van energie.” Tegenwoordig zijn dit randvoorwaarden om optimale duurzaamheid te bereiken. “We maken de energietransitie mee en ik zie vaak nog in projecten dat flexibiliteit ontbreekt om de energie op de juiste manier en op het juiste moment in te zetten. Daar knokken wij voor.”