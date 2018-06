Video: Banken en de Energietransitie - aflevering 1 Rabobank

In de video ‘Banken en de energietransitie’ gaat Duurzaam Gebouwd dieper in op hoe banken aankijken tegen de energietransitie. In de eerste aflevering staat de Rabobank centraal.

In deze eerste video in een drieluik vertelt Stefan van der Hoek, hoofd Rabobank taxatiedesk, over de middelen die zijn organisatie inzet om de verduurzaming van de gebouwde omgeving een stap vooruit te helpen. Houd ons YouTube-kanaal in de gaten voor aflevering 2 en 3.