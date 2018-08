Duurzaamheidspodium inspireert ondernemers in regio Schagen

Video: de toekomststoel krijgt een plek op het Duurzaamheidspodium

Op 10 oktober 2018 vindt het Duurzaamheidspodium plaats in de KinePolis CineMagnus te Schagen. Gastspreker van het evenement specifiek voor ondernemers is Ruud Koornstra, nationale energiecommissaris en voorzitter van de ondernemersvereniging van duurzame koplopers.

De aftrap voor het Duurzaamheidspodium op 10 oktober 2018 werd gegeven op 20 april 2018. Vanaf dat moment helpen studenten van de HBO opleiding Business Studies van InHolland Alkmaar de gemeente Schagen om input te krijgen voor het Duurzaamheidspodium op 10 oktober 2018. Om het Duurzaamheidspodium te laten slagen haalt de gemeente ook informatie op bij ondernemers uit Schagen. “Wij willen graag weten wat er leeft en hoe ondernemers met duurzaamheid omgaan. Daarom zijn wij op zoek naar duurzame ideeën, visie en behoeften van bedrijven voor nu en in de toekomst.”

Toekomststoel

Op het Duurzaamheidspodium wordt de Toekomststoel aangeschoven. Hierover publiceerden we eerder al een artikel. Zo krijgt de toekomst een plek en wordt de stem van toekomstige generaties gewaarborgd. Hiervoor gaan 4 VWO-studenten van het Regius College uit Schagen langs basisscholen met een lesprogramma over duurzaamheid. Tijdens de les versieren de basisschoolleerlingen de stoel, waarna zij hun boodschap voor de toekomst mogen uitspreken op de Toekomststoel.

Inspiratie voor verduurzaming

Iedere ondernemer uit Schagen en in de regio krijgt gedurende het event op 10 oktober 2018 de kans om zich in een paar uur gratis te laten informeren over alle ontwikkelingen, innovaties en initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Meer informatie over het evenement vind je op de officiële website.