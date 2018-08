Duurzame energie voor appartementencomplex Zeewolde

Appartementencomplex Buitendijk in Zeewolde kreeg op 10 augustus 480 zonnepanelen voor de opwekking van duurzame energie. ZeewoldeZon is betrokken bij de verduurzaming, die daarnaast ook panelen legde op appartementencomplexen Beaufort, Carré, Kruidenborg en twee appartementencomplexen aan de Boomkleverlaan.

De zonnestroom op het complex Buitendijk is beschikbaar voor leden van ZeewoldeZon. Ruim 10% van de bewoners van het appartementengebouw is lid van de organisatie en profiteert hierdoor van het voordeel van de duurzame opwek. De leden betalen geen energiebelasting over de zonnestroom, volgens de regeling ‘verlaagd tarief’.

Voorrang voor huurders

Woningcorporatie Woonpalet liet de zonnepanelen installeren, waarbij huurders van de corporatie voorraang hadden op de zonnestroom. Nu is het voor alle inwoners van Zeewolde mogelijk om lid te worden.