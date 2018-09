Huurwoningen Woonstede in Ede krijgen groene warmte 

Vijf appartementengebouwen van ‘De Zoom’ van woningcorporatie Woonstede in Ede zijn aangesloten op groene warmte in plaats van aardgas. Het gaat om de laatst de laatste collectieve aansluiting is in een rij van inmiddels ruim 3000 sociale huurwoningen. Maar binnenkort worden ook de eerste individuele aansluitingen in bestaande sociale huurwoningen gerealiseerd.

Nieuwbouwwoningen in Ede, waaronder ook die van Woonstede, krijgen niet langer een aardgasaansluitingen meer. Maar Woonstede verduurzaamt ook haar bestaande woningvoorraad in rap tempo. Verschillende van hun VvE’s, waaronder straks dus ook De Zoom, krijgen al duurzame ruimteverwarming en warm tapwater uit het duurzaamste warmtenet van Nederland.

Duurzame toekomst

Marian Teer, directeur van Woonstede legt uit waarom de woningcorporatie vaart maakt met de energietransitie: “Wonen moet ook in de toekomst schoon, veilig en duurzaam blijven. Het gebruik van aardgas draagt bij aan de opwarming van de aarde, ons Nederlandse aardgas raakt op en bovendien veroorzaakt onze aardgaswinning aardbevingsschade in Groningen. Genoeg redenen om gebruik van aardgas terug te dringen en goede alternatieven in te zetten.”

Lokale resthoutstromen

De derde installatie ‘Bio-Energie Ede Noord’, die naar verwachting eind 2018 in werking wordt genomen, maakt haar groene warmte ook uit duurzame lokale resthoutstromen. Valentijn Kleijnen van Warmtebedrijf Ede: “Het merendeel van onze biomassa is afkomstig uit knip- en snoeihout uit de tuinen van Ede en omliggende gemeenten en komt uit stedelijk groenbeheer en agrarisch landschapsbeheer.” Dankzij de drie bio-energie installaties en circa 30 km duurzaam warmtenet komt het streven van 20.000 aansluitingen in 2020, zoals in 2015 opgetekend in beeld.

Op de foto: Valentijn Kleijnen en Marian Teer op locatie van ‘Bio- Energie Ede’. Foto: Jeroen Bos.