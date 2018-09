Solardak met 14.000 zonnepanelen bij bouwbedrijf Vroomshoop

De Groot Vroomshoop, onderdeel van het Koninklijke VolkerWessels-concern, gaat een groot gedeelte van haar daken van de vestiging in Vroomshoop bedekken met ruim 14.000 zonnepanelen. Het totale oppervlak is gelijk aan 5 voetbalvelden en levert jaarlijks 3,4 miljoen kWh aan groene stroom op.

Daarmee krijgt De Groot Vroomshoop één van de grootste solardaken van Overijssel. De Groot Vroomshoop heeft een groen meerjarenplan gesloten met Pure Energie. Pure Energie is 5 keer op rij uitgeroepen tot groenste energiebedrijf van Nederland en al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in duurzame projecten op het gebied van wind- en zonne-energie.

De eerste fase van de installatie in Vroomshoop wordt in 2019 in gebruik genomen. Vorige week werd de overeenkomst bekrachtigd met een handtekening door directeur Gerard Beltman van De Groot Vroomshoop en Michel Arninkhof van Pure Energie.

“Wij bouwen in onze fabriek bewust met hout,” vertelt Gerard Beltman. “Hout is een prachtproduct, bovendien is het een onuitputtelijke en hernieuwbare grondstof. We zijn bewust maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen. Daar hoort een duurzame opwekking van groene stroom ook bij. Met 38.000 m2 aan daken, is de keuze voor solar logisch. Op deze manier kunnen wij ook op dit onderdeel onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.”

Op de foto v.l.n.r.: Joost Posthuma (Hoofd Verkoop Pure Energie), Gerard Beltman (Directeur De Groot), Michel Arninkhof (Directeur Zon bij Pure Energie) en Michiel Vincent (Adjunct Directeur De Groot).

Foto's: De Groot Vroomshoop