Voormalig postkantoor in Gronings aardbevingsgebied energieneutraal verbouwd

In het Groningse dorp Ten Post, middenin het aardbevingsgebied, is een oud postkantoor opgeknapt, aardbevingsbestendig én met 46 zonnepanelen en een warmtepomp energieneutraal gemaakt. En daarmee is uiteraard aardgasloos. De vrijstaande en aardgasvrije eengezinswoning is klaar voor nieuwe bewoners. Het wordt twee jaar ter beschikking gesteld aan een gezin uit het aardbevingsgebied.

Om te laten zien dat het mogelijk is om beschadigde huizen in Groningen voor een acceptabele prijs te versterken, te verbeteren en meteen ook energieneutraal te maken, hebben Van Wijnen, QuakeShield en Urgenda de krachten gebundeld. Als je toch aan de slag gaat met een woning, is het huis klaar gemaakt voor een aardgasvrije toekomst, zo was de gedachte bij deze initiatiefnemers.

Duurzaam én gasloos

De woning is versterkt, verduurzaamd en verbeterd, waardoor hij aardbevingsbestendig en zeer energiezuinig is. Zo zijn de energiekosten bij ‘normaal’ gebruik nihil zijn dankzij 46 zonnepanelen, een warmtepomp, instant heaters en de inductiekookplaat.

Woonhuis én ontmoetingsplek

Het pand aan de Rijksweg 203 in Ten Post dateert uit 1925 en functioneerde lange tijd als postkantoor. Veel herinnert echter niet meer aan deze tijd. Zo waren de toonbank en de vakkenkastjes voorafgaand aan de verbouwing al verdwenen. De gecombineerde woon- en winkelfunctie was nog te zien in de indeling van de woning en is na de verbouw in ere hersteld. In het voormalige openbare deel is nu een ontmoetingsplek gecreëerd, die los staat van het privégedeelte van de woning.

Bewoners

Het huis in Ten Post is aangekocht en aangepakt om te laten zien hoe het ook kan. De initiatiefnemers zijn op zoek naar mensen die nu in het aardbevingsgebied wonen en last hebben (gehad) van aardbevingen. Misschien wonen ze al jaren in een container of bij vrienden of zijn ze bang in hun eigen huis. Mensen die twee jaar in Ten Post willen wonen, graag meepraten en een paar keer per jaar hun woning open willen stellen voor geïnteresseerd publiek, wordt gevraagd zich aan te melden. Geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een gesprek op 5 oktober in de woning in Ten Post en uiterlijk 12 oktober wordt bekend wie is gekozen als nieuwe bewoner(s). Op 15 november wordt deze toekomstbestendige woning in Ten Post officieel geopend.