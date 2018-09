Conceptaanvraag klaarzetten voor najaarsronde SDE+

Vanaf 20 september 2018 is het mogelijk om de SDE+ subsidieaanvraag klaar te zetten in eLoket. Wie aan de slag gaat met het produceren van hernieuwbare energie, doet er goed aan om mee te dingen met de najaarsronde van deze subsidie.

Het klaarzetten van de aanvraag betreft een concept. Vanaf dinsdag 2 oktober 09.00 uur is het mogelijk om de aanvraag officieel in te dienen.

Om kans te maken op de subsidie moet de aanvraag compleet zijn. Het is dus zaak dat je voldoende tijd besteedt aan de aanvraag, zodat hier alle informatie in opgenomen is. Om de aanvraag eenvoudiger te maken kun je de handleiding en het Model Haalbaarheidsstudie op RVO.nl bekijken.