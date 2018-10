De beste van de Groep: de complete reeks

In de videoreeks ‘De beste van de Groep’ kwamen vijf innovaties langs en maakten we onlangs de nummer 1 bekend. Voor iedereen die de reeks gemist heeft of op één plek alles wil terugkijken, hebben we alle video’s op een rijtje gezet.

Video 1: In de eerste video zoomden we in op de innovatie die eindigde op de vijfde plek: CrowdNett, een samenwerking tussen Eneco, Tesla en LG. Dit netwerk van slimme thuisbatterijen zorgt er onder andere voor dat het elektriciteitsnet in balans blijft.

Video 2: De tweede video en de innovatie die op de vierde plek eindigde, richtte zich op 3D beton. Interesse gewekt? Bekijk de video om meer over deze innovatie te weten te komen.

Video 3: De derde video van ‘De beste van de Groep’ zet de schijnwerpers op Everuse, dat van gerecycled papier isolatieplaten maakt.

Video 4: De vierde video laat je alles zien over de innovatie die op de tweede plek is geëindigd: Elestor. Dit bedrijf heeft een batterij ontwikkeld dat energie kan opslaan voor een lage prijs.

Video 5: Op de eerste plaats van ‘De beste van de Groep’ is geëindigd… PowerNEST! Deze kleine windmolen met hoog rendement werd ontwikkeld door Ibis Power. Bekijk de video om meer te weten te komen over deze innovatie.