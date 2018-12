Opschalen van opslag is de missie

Na een aantal pilots met flowbatterij-opslag onder uiteenlopende condities breekt nu de fase van opschalen aan, meldt Elestor CEO Guido Dalessi. De recent ontwikkelde koppelbare 50kW-module biedt een opslagsysteem op maat.

Welke techniek gebruikt de Elestor flowbatterij voor opslag van elektriciteit?

“Ons gepatenteerde systeem bestaat uit een membraan met aan een zijde een waterstoftank en aan de andere zijde HBr-vloeistof onder atmosferische druk. Het systeem lijkt meer op een machine dan een gesloten batterij en heeft een levensduur van meer dan tienduizend ladingen/ ontladingen, waarbij de capaciteit over tijd niet afneemt. De round trip efficiency is 80.”

Hoe veilig is het?

“Elke pilot die we doen is aangemeld bij gemeente of provincie en er is een risicoanalyse gemaakt. We voldoen aan alle voorwaarden. Overigens vroeg de aanmelding bij de eerste pilots wel veel tijd, maar inmiddels is het meer een administratieve zaak.”

Wat lost dit systeem op?

“Een van onze proeflocaties is ITMGroup in Kampen. Daar heeft men enkele jaren geleden fors geïnvesteerd in zonnepanelen voor op het dak van het bedrijfspand. Zij merkten dat energieopwekking en -verbruik niet goed ‘matchten’ over de dag. Het merendeel van de opgewekte energie leverden ze terug aan het net. De wens is om zelf energie op te slaan met het doel voor 80% zelfvoorzienend te worden. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de aansluiting aan het stroomnet naar een lager vermogen kan, wat een kostenvoordeel geeft. Het voordeel zit aan twee kanten: de netbeheerder hoeft geen zwaardere – kostbare - aansluiting te maken en ITMGroup kan bijna geheel zelfvoorzienend worden.”

Elestor CEO Guido Dalessi bij de proeflocatie ITMGroup in Kampen.

Hoe concurrerend is het systeem?

“Zonne- en windenergie geven grote fluctuaties in het stroomnet. Daarom zet men ook blokken windturbines af en toe stil, een kwalijke zaak. Dat zal met meer windturbines zelfs vaker voorkomen. Opslaan van te veel opgewekte energie is een veel betere oplossing en voorkomt dat we de energietransitie frustreren. Essentieel is dat opslag concurrerend moet zijn in de prijsmarkt die grootschalige energie nu eenmaal is. We hebben berekend dat ongeveer 6 a 7 eurocent per kWh de bovengrens is voor opslag van opgewekte energie want daarboven gaat opslaan de eigenaar geld kosten. Wij zitten met onze flowbatterijen daaronder met 5 eurocent per kWh en maken zo van opslag een verdienmodel.”

Waar wil Elestor over vijf jaar staan?

“We zijn gestart in 2014. Inmiddels zijn er voldoende pilots gedaan om nu een definitieve versie van het systeem te maken in de vorm van 50 kW-modules die als legostenen aan elkaar zijn te koppelen. Een dergelijk systeem komt te staan bij de gemeentewerf in Emmeloord. Zo komt er ook een bij PV-park Gansenwoirt in Duiven begin 2019. Daarna komen er twee systemen in Duitsland (Essen en Mönchengladbach). Ook zijn er initiatieven richting ESCO’s omdat zij met onze batterij hun businessmodel kunnen verbeteren. In 2020 komt de fase van uitbesteding en daarom kijken we nu al naar partners voor assemblage van subsystemen. De membranen zullen we altijd zelf blijven produceren. Over vijf jaar hopen we een fabriek te hebben waar we honderden modules fabriceren.”

Tekst: Tom de Hoog