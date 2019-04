Lees het Duurzaam Gebouwd Magazine ook digitaal

Het Duurzaam Gebouwd Magazine valt tegenwoordig niet alleen in papieren vorm op je mat. Je leest het nu ook digitaal, op je desktop, tablet of telefoon.

Onder ‘Kennisbank’ en ‘Magazine’ heb je onze magazines wellicht al zien staan. In dit artikel vertellen we je meer over de nieuwste uitgave: Duurzaam Gebouwd Magazine 42, met als thema’s Duurzame Energie en Gezonde Gebouwen.

Hierin besteden we onder andere aandacht aan Blockchain voor de energietransitie, geven we een round-up over waterstofoplossingen en leiden we je rond door het huis van de toekomst. Verder interviewen we experts over een 10-stappenplan voor aardgasvrije wijken.

Verder hebben we als hoofdinterview Bram Adema van CFP, besteden we aandacht aan de mogelijkheden voor gezonde gebouwen om hittestress te lijf te gaan en gaan we langs bij een showcase van circulariteit in Zeeland.

Lees Duurzaam Gebouwd Magazine #42.