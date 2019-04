Silverpoint zonnepanelen: zonder busbars een hogere opbrengst

De Nederlandse PV fabrikant Autarco heeft een nieuwe stap gezet in het verbeteren van de efficiëntie van zonnepanelen. Met de speciale Silverpoint-technologie wordt een hogere opbrengst bereikt, evenals een langere levensduur.

De Silverpoint zonnepanelen vallen vooral op door het ontbreken van busbars, de zichtbare strips aan de voorkant van de panelen. Deze zorgen traditioneel voor de geleiding en afvoer van de stroom die door de zonnecellen wordt opgewekt. Busbars werpen echter ook een schaduw over de zonnecellen en verlagen daardoor de opbrengst aanzienlijk. Vandaar de zoektocht van Autarco naar een betere techniek. Die heeft het bedrijf gevonden in een nieuwe manier van het afvoeren van de opgewekte stroom.

Gaatjes met zilverpasta

Roel van den Berg van Autarco: “We maken nu panelen met daarin minuscule gaatjes, waardoorheen de stroom naar een koperen plaat achter de cellen wordt geleid. De gaatjes zijn gevuld met een soort zilverpasta, wat minder degradatie oplevert dan bij busbars. Bovendien zorgt de toepassing van dit back-contact principe voor meer stijfheid in het paneel en minder schadelijke microcracks in de zonnecellen.”

De nieuwe panelen van Autarco bezitten 60 zonnecellen met elk 36 gaatjes. Door de nieuwe vlakverdeling van deze panelen hebben microcracks ook een geringer nadelig effect op het geleiden en afvoeren van de stroom. De 2160 Silverpoints per paneel zorgen uiteindelijk voor een 10 procent hogere opbrengst ten opzichte van een standaard paneel (met PERC mono cellen), aldus Van den Berg. De productie ervan is compleet geautomatiseerd en veel eenvoudiger dan het aanbrengen van busbars. “Bovendien is de zilverpasta bestand tegen veel hogere temperaturen dan er in het paneel ontstaan en de energieproductie bij hogere temperaturen is ook beter dan normaal,” aldus Van den Berg.

Half cut

Met de toegepaste back-contact cellen wil Autarco ook een andere boodschap verspreiden: “De markt wordt heel erg gedreven door de nadruk op prijs per wattpiek, terwijl er heel weinig wordt gekeken naar de prestaties van een paneel op de lange termijn. Daarom worden momenteel ook veel halve zonnecellen, half cuts, gebruikt. Voor de fabricage daarvan hoeft men de fabriek niet aan te passen en verder leveren deze panelen iets meer vermogen, omdat de halve zonnecellen dichter op elkaar liggen en minder interne weerstand bezitten.”

“Wij blijven echter ver weg van die technologie in combinatie met busbars, omdat we willen dat de panelen over langere tijd goed blijven presteren. De winst die je behaalt door het iets hogere vermogen van half cuts wordt tenietgedaan door het dubbele aantal solderingen van busbars en daardoor het risico op degradatie na verloop van tijd. Met panelen voorzien van halve cellen gecombineerd met de Silverpoint-technologie heb je het beste van beide werelden. Ik denk dat wij daar al aan het eind van dit jaar mee op de markt komen.”

Garantie 30 jaar

Silverpoint panelen bezitten een 30-jarige product- en vermogensgarantie, verzekerd door Lloyd’s of London. Op systemen met Autarco zonnepanelen en omvormers is bovendien een garantie verkrijgbaar op de opgewekte kilowatturen. Ook die kWh-garantie is verzekerd bij Lloyd’s of London. Van den Berg verwacht dat daarin in de toekomst nog verbeteringen mogelijk zijn. “Men komt er bijvoorbeeld steeds meer achter dat het heel moeilijk is om een productgarantie te controleren. De focus moet daarom gaan liggen op de prestaties op de langere termijn, waarbij er anders wordt gekeken naar offertes. Dan kijk je niet meer sec naar de aanschafprijs, maar ook naar de total cost of ownership.”

De adviesverkoopprijs van een Silverpoint zonnepaneel ligt ongeveer 20 procent lager dan andere back-contactpanelen. Ze worden geleverd in een mono en een mono full black variant.