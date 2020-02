Slotcongres AZEB op Building Holland 2020

Op 24 maart ’s van 13 tot 17 uur sluit het AZEB-project in Nederland af met het AZEB Slotcongres tijdens Building Holland 2020 in Amsterdam. De AZEB Routekaart wordt gepresenteerd en praktisch toegelicht, met internationaal tintje. Sprekers uit geheel Europa die in AZEB hebben meegedaan lichten de uitkomsten, resultaten en ervaringen van het project toe. Zij komen hiervoor speciaal naar Amsterdam!

Het congres wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met BuildingHolland en warm aanbevolen aan opdrachtgevers, gebouweigenaren, projectmanagers, aannemers, ontwerpers, installateurs en adviseurs. Als je naar het congres komt verzeker je je van ideeën én gereedschap om rust in je BENG-projecten te creëren.

Op deze pagina vind je de praktische informatie en de inschrijfmogelijkheid. Inschrijven voor het side event is kosteloos. Indien jij je aanmeldt voor dit side event heb je direct gratis toegang tot Building Holland. Een week voorafgaand aan het event krijg je een badge via Building Holland.