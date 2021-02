Een vliegende start maken met schoolverduurzaming: het programma

In een online eventreeks georganiseerd door Duurzaam Gebouwd en Stedebouw & Architectuur laten we zien welke stappen je als school kunt nemen om te komen tot een algehele kwaliteitsverbetering voor een gezondere school. Het eerste event staat op de rol voor 11 maart 2021 en in dit artikel laten we je het programma zien.

Foto bovenaan: Mike van Schoonderwalt / Shutterstock.com



Diverse experts maken hun opwachting tijdens het digitale event. Zo nemen Marion Breg en Wim Lengkeek (tevens dagvoorzitter) van Kenniscentrum Ruimte-OK deelnemers mee in een stap voor stap verduurzaming voor scholen en laten ze zien hoe duurzaamheid een onderdeel kan worden van je meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Daarnaast vertelt Tanja van Nes, beleidsadviseur School & Omgeving bij de PO-Raad, over de sectorale routekaart verduurzaming scholen. Dit brengt in kaart welke vernieuwingsslag je kunt maken en wat het kostenplaatje is, zodat een integrale kijk op jouw situatie binnen handbereik is. Ook gaan we in gesprek met Caroline Koot en Rik van Kraaij van RVO. Op 4 januari is de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen, de SUVIS, ingegaan. Wat kun je met deze uitkering en hoe loopt de regeling?

Tijdens de eerste sessieronde zijn er sessies door Monique Donker (Buyers Group), Tjebbe de Jong (Dijkstra Draisma), Bart-Jan Pompen (Carlisle Construction Materials), Jürgen van Hulst (Saint Gobain) en Michel Drenth en Pim Bressers (HEVO). Laatstgenoemde verzorgt ook een sessie in de tweede ronde, evenals Wolf.

Op deze pagina vind je alle informatie over het programma en hier kun je je inschrijven.