Programma Duurzame & Gezonde Scholen Congres compleet!

Op 10 november komen we samen in Eindhoven voor het Duurzame & Gezonde Scholen Congres. Leer alles over energiezuinige, aardgasvrije, circulaire en gezonde onderwijsgebouwen en krijg handvatten voor het ontwerp-, onderhouds- en financieringsproces. Bekijk snel het volledige programma!

Bouwen aan gezonde, goede en toekomstbestendige scholen

Om serieus werk te kunnen maken van de huisvestingsopgave voor het onderwijs is het noodzaak een samenhangend inzicht in de bredere maatschappelijke opgave te krijgen. Als verschillende verduurzamingsprogramma’s namelijk iets hebben laten zien, dan is dat door een integrale aanpak en het slim bundelen van meerdere opgaven meer kan worden bereikt dan dat iedere opgave zelfstandig was opgepakt. Geen enkele partij is daarbij in staat de opgaven afzonderlijk aan te pakken of op te lossen. Samenwerken en samen optrekken vanuit een visie op de bredere totaalopgave loont.

Op zoek naar antwoorden op vraagstukken die er in de scholenbouw spelen organiseren Stedebouw & Architectuur, Platform31, Eindhoven University of Technology (TU/e), Kenniscentrum Ruimte-OK, Duurzaam Gebouwd en Platform BuitenSpelen, in samenwerking met hoofdsponsor Saint-Gobain, het Duurzame & Gezonde Scholen Congres op 10 november 2021. Op deze dag hoor je over de laatste stand der techniek als het gaat om energiezuinige, aardgasvrije, circulaire en gezonde scholen.

Programma compleet

Het programma van het Duurzame & Gezonde Scholen Congres is compleet. Met 4 keynotes, een rondetafelgesprek, 24 parallelsessies, een rondleiding en een serious game biedt deze dag boordevol inspiratie, maar vooral ook concrete handvatten die je kunt gebruiken voor jouw eigen onderwijsvastgoed. Bekijk hier het volledige programma.

