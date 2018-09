Zoekt en gij zult verbinden…!

…… en verbinden, dat zullen we! Want wat een mooi nieuws. Een volgende mijlpaal voor Alba Concepts. Begin deze maand hebben wij ons officieel verbonden aan een nieuwe locatie. Wij gaan naar de Mengfabriek op de Tramkade in Den Bosch! Dé circulaire hotspot in ‘ons’ Den Bosch.

De locatie staat voor de verbinding van partijen die actief zijn in, of met de circulaire economie. Het doel is om de lokale micro-economie in het pand, een vliegwiel te laten zijn voor het verder brengen van de circulaire economie. Oude, bruikbare materialen worden hergebruikt en afvalstromen worden uitgewisseld als grondstoffen. De innovatieve hub biedt een verbinding tussen start-ups en scale-ups en is groot(s) genoeg om een passende professionele kracht te bieden. Ook zal dit de plek worden waar circulaire kennis wordt verbonden. Daarnaast is er een betere verbinding naar het pand met het OV. Google Maps zegt dat het 10 minuten lopen of 3 minuten fietsen is van een centraal station. Een goede treinverbinding dus.

Als Alba Concepts blijven wij ook verbinden. Wij zijn de verbinding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Wij stellen de juiste vragen aan de markt en kunnen ze vanuit de andere kant gezien ook goed beantwoorden. De verbinding tussen opdrachtnemer en -gever is wat ons blijft boeien en waar we onszelf in blijven verbeteren. Daarnaast verbinden wij vastgoed- en gebiedsontwikkeling met strategie, financiën én duurzaamheid. Met een praktische vorm van realisme en een goede dosis creativiteit en humor brengen we de gebouwde omgeving naar een noodzakelijk hoger niveau.

Al deze verbindingen bevestigen maar weer eens waarom wij Alba Concepts heten. Alba is namelijk afgeleid van de term Substantia Alba. Ofwel: de witte stof. Substantia Alba is de medische term voor de stof, welke de linker met de rechter hersenhelft verbindt. Op deze manier zijn wij als mens in staat om de harde, realistische, analytische kant van de linkerhelft te verbinden met de creativiteit, passie en het ondernemerschap vanuit de rechter hersenhelft. En dat is waar Alba Concepts voor staat: wij verbinden de ‘harde’ bouw- en vastgoedwereld met onze creatieve en ondernemende aanpak.

Op onze nieuwe locatie willen wij verder verbinden. Wij verbinden een mooi stukje geschiedenis met onze eigen scherpe toekomstvisie. Wij betrekken namelijk een ruim 100 jaar oud pand. Een plek met een historie en een verhaal. Dit oude pand moet ons nieuw clubhuis worden. Een plek waar wij ons, maar ook onze klanten zich, nog beter thuis voelen. Dit betekent dat wij de komende maanden aan de slag moeten. En dat willen wij graag doen door ons netwerk te verbinden aan deze circulaire renovatie. De komende maanden gaan wij samen aan de slag met de circulaire inrichting van het pand. Samen? Ja, samen met jou! Verbinden.

Dus ken of heb jij een product dat wij absoluut moeten implementeren in het ‘nieuwe’ pand? Of heb jij een reststroom waarmee wij wellicht iets kunnen? Laat het mij weten. Dan kunnen we ons samen verbinden voor het rond maken van de cirkel die circulaire economie heet.

Stijn van Enckevort / stijn@albaconcepts.nl