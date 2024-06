Expert-visie: integraal advies belangrijk voor goede leefomgeving

Door de invoering van de Omgevingswet is het belang van een integraal advies voor bouwprojecten en de leefomgeving flink toegenomen. “Een bundeling van verschillende expertises is nodig om tot een prettige leefomgeving te komen”, vindt algemeen directeur Paul Dielissen van Tritium Advies.

“Een van de doelen van het Klimaatakkoord is om de CO 2 -uitstoot zoveel mogelijk te verminderen”, trapt Paul af. “Veel adviseurs en adviesbureaus in de bouwsector zijn echter slechts met een deel van deze verduurzamingsopgave bezig. Dat willen we veranderen. Als je voor een prettige en gezonde leefomgeving wilt zorgen, moeten adviseurs en adviesbureaus van hun eilanden komen en hun blik verbreden. Dit voorkomt dat een adviseur zijn advies steeds moet aanpassen door raadgevingen van professionals met een andere expertise. Klant en leefomgeving zijn gebaat bij een integraal advies, waarin alle aspecten zijn meegenomen.”

Volgens Paul is het doel van de Omgevingswet, die begin dit jaar is ingevoerd, om te zorgen voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. “Daar willen wij met integrale adviezen een bijdrage aan leveren. We zijn een landelijk onderzoeks- en adviesbureau en ondersteunen bedrijven, overheden en organisaties. Met diverse vraagstukken, onder meer op het gebied van bodem, water, geluid en bouwfysica, ecologie en ruimtelijke ordening. In onze adviezen zorgen we, bijvoorbeeld bij bouwprojecten, zoveel mogelijk voor een integrale benadering op de effecten van de leefomgeving en geven we adviezen, waarin alle aspecten en expertises in zijn meegenomen.”

Paul Dielissen: "Klant en leefomgeving zijn gebaat bij een integraal advies waarin alle aspecten zijn meegenomen.”

Verschillende takken

Het Brabantse adviesbureau, met vestigingen in Breda, Nuenen en Rijkevoort, beschikt over twee takken: enerzijds Leefomgeving en anderzijds Bodem. “Zo voeren we ondiep en diep bodemonderzoek uit, naar de chemische kwaliteit van de bodem en het grondwater”, vertelt Dielissen. “Op basis van de uitkomst van zo’n onderzoek brengen we een advies uit aan en geven we aan wat er in een gebied mogelijk is. Ook geven we aan hoe opdrachtgevers rekening kunnen houden met bijvoorbeeld vleermuizen en de diverse soorten vogels. Verder geven we aan welke bouwmaterialen het best gebruikt kunnen worden. Bouwmaterialen zoals marmer hoeven namelijk niet per se uit Italië te komen, maar kunnen ook best tweedehands zijn.”

Locatie speelt vanzelfsprekend een belangrijke rol. “Wat een leefomgeving prettig maakt, is voor iedereen anders. Zo houdt de een meer van rust, terwijl de ander meer de drukte en bedrijvigheid opzoekt. Aan een drukke weg moet een gevel van een gebouw aan andere eisen voldoen dan in een dorp, want het belang van geluidswering is bijvoorbeeld groter in een drukke omgeving. In beide gevallen moet de gevel uiteraard hoe dan ook bijdragen aan een prettig binnenklimaat. Op deze manier realiseren we een helder overzicht over alle gevolgen voor het project en de leefomgeving.

Oriëntatiefase

Paul begrijpt wel dat veel bouwbedrijven hun vaste relatie met hun adviesbureau het liefst in stand houden. “Daar denkt Tritium Advies in mee. Zo bieden we de mogelijkheid dat we de adviseur in kwestie bij een bepaald project in ons team meenemen. Daarnaast zijn we het liefst vanaf het begin van een project betrokken, dus vanaf de oriëntatiefase. Op die manier zorgen we voor een zo goed mogelijk advies aan een bouwbedrijf, om daarmee tot de beste oplossing voor alle betrokken partijen te komen.”

Tekst: Tim van Dorsten