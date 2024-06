Keurmerk als leercurve naar gezonde woningen

Sinds Gezonde Woning Keur is opgenomen in Het Nieuwe Normaal, reageerden woningcorporaties positief op het keurmerk dat pragmatisch aantoont of een woning gezond is. Tot blijdschap van Han Vrijmoed. “De openheid over de stoffen in bouwmaterialen wordt de komende jaren steeds belangrijker. Bouwbedrijven objectiveren met Gezonde Woning Keur de gezondheid van toegepaste bouwmaterialen objectiveren.”

Door de opkomst van circulair bouwen komt ook steeds meer aandacht voor een thema als toxiciteit. “We weten dat het gebruik van ecologische en biobased materialen een positief effect heeft op het welzijn, van bijvoorbeeld bewoners van een woning”, vertelt Han Vrijmoed, directeur van Gezonde Woning Keur. “Het is daarom een goede ontwikkeling dat het keurmerk is opgenomen in Het Nieuwe Normaal.” Het Nieuwe Normaal is een initiatief van platform Cirkelstad en geldt als standaard voor circulair bouwen, openbare ruimte en gebiedsontwikkeling. In deze standaard staat onder meer dat materialen aantoonbaar geen toxische stoffen mogen bevatten, om te borgen dat veilige recycling mogelijk is. Gezonde Woning Keur staat hierbij samen in het rijtje met de duurzaamheidskeurmerken BREEAM-NL en WELL.

Sinds dat dit keurmerk afgelopen november is opgenomen in deze standaard, merkt Vrijmoed dat meer corporaties hem met vragen benaderen. “Corporaties zien het belang voor de gezondheid van haar bewoners en circulair bouwen. Nu is het aan de bouwers om ook daadwerkelijk bij woningcorporaties aan te tonen dat de woningen die ze bouwen gezond en circulair zijn. Dat kan heel eenvoudig met Gezonde Woning Keur.”

Materialisatie

Het is volgens Vrijmoed namelijk goed als een bouwer weet welke stoffen zijn bouwmaterialen bevatten. “Dit houdt in dat hij de volledige materialisatie van te gebruiken bouwmaterialen op orde moet hebben”, vertelt hij. “Daarom adviseer ik aannemers bij de leveranciers voor zo natuurlijk mogelijke materialen te kiezen. Ze kunnen bij fabrikanten opvragen welke stoffen in bouwmaterialen zitten. Gezonde Woning Keur kan helpen om deze stoffen te toetsen op de toxische risico’s. Het NaturePlus-keur is bijvoorbeeld een keurmerk waar bouwers op kunnen selecteren. Daarnaast is een slim alternatief om een complete modelwoning te laten testen op Gezonde Woning Keur, voordat een bouwproject van meerdere woningen van start gaat.”

Han Vrijmoed: "Ik adviseer aannemers om bij de leveranciers voor zo natuurlijk mogelijke materialen te kiezen."

Bouwbedrijven hoeven volgens Vrijmoed niet bang te zijn dat Gezonde Woning Keur voor veel extra papierwerk zorgt. “We kunnen voorafgaand aan de bouw meekijken met de keuze van de toe te passen bouwmaterialen. We kijken naar de bouwmaterialen die worden ingezet en wat potentiële risico’s van de stoffen zijn waaruit de bouwmaterialen bestaan en wat de alternatieven zijn. Daarnaast kunnen bouwbedrijven de validatie als leercurve zien naar een volgend bouwproject.” In totaal doet het keurmerk metingen aan de hand van tien thema’s en binnen deze thema’s op meer dan 300 verschillende schadelijke stoffen. “Het traject is heel eenvoudig. In tegenstelling tot een duurzaamheidscertificering als BREEAM heeft het Gezonde Woning Keur veel minder papierwerk.”

Belang van openheid

Hij verwacht dat de komende tijd meer aandacht gaat komen voor het keurmerk. “De wetgeving stelt steeds namelijk hogere eisen aan circulariteit en duurzame bouwmaterialen. Deze eisen zorgen ervoor dat openheid over de bouwmaterialen steeds belangrijker wordt. Gezonde Woning Keur helpt hierbij. Daarnaast komt er steeds meer oog voor de gezondheid van de bewoners van de woningen. Met Gezonde Woning Keur krijgen bouwbedrijven het bewijs dat ze een gezonde woning hebben gebouwd.”

Tekst: Tim van Dorsten, Beeld: Paul van der Wal fotografie, via Gezonde Woning Keur