Expertvisie 2024: met Net Zero sneller naar het social tipping point

Lizzy Butink heeft als manager Duurzaamheid binnen Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed BV de afgelopen tijd flink geknokt om een ambitieuze CO 2 -strategie hoog op de agenda te krijgen. Een heldere visie en strategie implementeren is stap één, maar de volledige omarming daarvan door collega’s én de markt is een veel belangrijkere vervolgstap.

“Het is zó belangrijk dat iedereen bij elke keuze een afweging maakt op zowel euro’s als de uitstoot van schadelijke broeikasgassen”, geeft Lizzy aan. “Hoe krijgen we iedereen enthousiast om mee op te tellen naar nul emissies? Daarvoor moeten we samen het kantelpunt ofwel het social tipping point bereiken. Daar wil ik mij in 2024 sterk voor maken”.

Social tipping point

“Onze Net Zero-strategie is gelanceerd, met als doel de gehele CO 2 -uitstoot in 2030 te halveren en vóór 2050 terug te brengen naar nul. Dus de stip op de horizon is gezet, de routekaart staat en de organisatie is erop ingericht. Hierna begint het echte werk. We moeten versnellen en doorpakken op basis van onze routekaart. Die stelt hele duidelijke tijdslijnen en thema’s waarop we moeten focussen,” benadrukt ze. “De meeste uitstoot van broeikasgassen van Dura Vermeer reduceren we met duurzamere materiaal- en energieconceptkeuzes. Binnen de jaarlijks ingekochte materialen hebben beton, staal, cement, glas en gips de grootste negatieve impact. Met de structurele inzet van secundaire en biobased materialen en een sterkere focus op renovatie verlagen we onze uitstoot substantieel. We zetten volledig in op energieneutraal bouwen (ENG) in plaats van de Bouwbesluit-eis BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen). Met deze keuzes zorgen we voor 50% minder CO 2 -uitstoot in 2030, ten opzichte van 2022,” zegt Lizzy overtuigend.

“Ik realiseer mij de complexiteit van Net Zero. We moeten het dan ook simpel maken om sneller te gaan. Daarnaast moeten we een concreet handelingsperspectief bieden. Dus: waarmee maken we echte impact en wat kun je vandaag al zelf oppakken? Mensen zien graag sprekende voorbeelden die een groot verschil maken.” Lizzy is in haar bestuursfunctie bij Rooftop Revolution geïnspireerd door het social tipping point-principe. Dat houdt in dat als de groep mensen die een nieuwe denkwijze omarmt groter en groter wordt, er op een gegeven moment een kantelpunt wordt bereikt [Rotmans en Social Tipping Point Coalitie, red.].

Er is een nieuwe, bijna onomkeerbare sociale norm ontstaan. Onderzoeken laten zien dat dit kantelpunt bij 25% ligt. Ze maakt dit concreet: “Als we het voor elkaar krijgen dat 25% van onze collega’s of 25% van de partijen binnen onze sector volgens Net Zero denkt en handelt, ontstaat er vanzelf een ‘nieuw normaal’ en is de transitie naar een CO 2 -neutrale gebouwde omgeving bijna niet meer te stoppen. Vergelijk het met hoe het ooit onvoorstelbaar was dat vrouwen stemrecht kregen, dat iedereen een mobiele telefoon had of dat roken niet meer stoer was.”

“In 2024 wil ik dat wij binnen Dura Vermeer het social tipping point bereikt hebben. Dat vraagt om cultuurverandering, je nek durven uitsteken en buiten de lijntjes kleuren. Het vraagt om duurzaam leiderschap én kracht op de uitvoering. Het is mijn persoonlijke missie om mensen te faciliteren in een duurzame keuze, door belemmeringen weg te nemen en elk succes te vieren.”

Op weg naar duurzaam leiderschap

Ze kijkt goed naar haar eigen rol: “Ik werk voor Dura Vermeer, maar vooral ook voor de wereld. Als duurzaamheidsmanager kijk ik graag realistisch naar praktische mogelijkheden. Ik hoef de meeste mensen gelukkig niet langer te overtuigen van het belang van duurzaamheid, dat belang zien we allemaal wel. Maar ben je ook bereid om echt te veranderen? Durf je als bedrijf te kiezen voor een businesscase waarin duurzaamheid minstens zo belangrijk is als het maximale financiële resultaat? Het kan niet zo zijn dat wij ons blindstaren op winstmaximalisatie terwijl er een reëel scenario dreigt dat we met zijn allen ten onder gaan.” Daarbij benadrukt ze het belang van een rappe kanteling: “De toekomst vraagt om duurzaam leiderschap van iedereen. Binnen Dura Vermeer boekten we mooie resultaten met bijvoorbeeld houtbouw, circulair ontwerpen, bouwen en renoveren. Maar we moeten nog veel sneller veranderen, willen we in 2030 de helft minder broeikasgassen uitstoten. Ook met de partners in de keten moeten we nog sterker de handen ineen slaan. Daarbij geloof ik in de kracht van verbinding: samen kennisdelen, visies aanscherpen en uitdagen om bij te dragen aan een betere toekomst. Daar ben ik vanaf mijn 22e jaar, als ‘dwarsdenker’ binnen de sector, voortdurend mee bezig.”

"Het is tijd om duurzaamheid van de boardroom naar de tekentafel, de bouwplaats en de lunchtafel te brengen.” Lizzy Butink

Ieders inspanning telt op

En het goede nieuws is: in Nederland zijn we slim genoeg om het anders te doen, om groener te zijn, om samen op te staan tegen klimaatverandering. De klimaatmars in Amsterdam bracht op 12 november ruim 85.000 mensen op de been. Steeds meer mensen spreken zich uit. Dan ligt het voor de hand dat we de transitie niet langer overlaten aan politici, klimaatactivisten of aan beslissers in topposities bij grote bedrijven. Dus roept Butink op om kritisch te zijn en lef te tonen. “We moeten allemaal ons steentje bijdragen. Laten we samen met directies, projectleiders, werkvoorbereiders, uitvoerders, bouwplaats- en kantoorpersoneel sparren over hoe zij vanuit hun rol kunnen bijdragen aan een betere wereld en met elkaar een vliegwieleffect kunnen creëren.”

“Als wij elkaar scherp houden en zorgen dat zelfs de kleinste positieve suggestie of procesverbetering wordt opgepakt, realiseren we in no time het social tipping point en ontketenen we grootse veranderingen. Het is tijd om duurzaamheid van de boardroom naar de tekentafel, de bouwplaats en de lunchtafel te brengen. Juist daar ontstaan de mooiste initiatieven, omdat onze collega’s weten hoe zij duurzame impact kunnen maken.” Ze vertelt graag over de Hengelose inkoper, die stevige CO 2 -eisen stelde in het inkoopcontract van een belangrijke betonleverancier. Door de poot stijf te houden stelde hij een nieuwe norm en inspireerde hij andere inkopers binnen Dura Vermeer om datzelfde te doen. Ook is zij trots op de Amsterdamse collega die een tender wist te winnen op basis van Net Zero: “Mooie voorbeelden van wat je als individu kunt doen!”

Vandaag aan de bak

Gevraagd naar haar volgende stap is ze even vooruitstrevend als realistisch. “The sky is the limit, er valt nog zo veel op te pakken!” Glimlachend: “Soms hoor mijzelf weer praten als de hemelbestormer die ik ooit was. Alleen dreigt het doemscenario van destijds nu snel werkelijkheid te worden. Onze bestaanszekerheid wordt serieus bedreigd. We moeten vandaag aan de bak voor een toekomstbestendige leefomgeving. En omdat ik zaken het liefst van binnenuit verander, zit ik fantastisch op mijn plek. Laten zien dat het echt anders kan en Dura Vermeer met Net Zero als koploper stevig op de kaart zetten… Ik maak me er met mijn team graag sterk voor en ben ervan overtuigd dat we samen nog veel meer impact kunnen maken!”

De expertivisie van Lizzy Butink is onderdeel van het digimagazine 'Expertvisies 2024', nu te lezen in onze kennisbank.