De weg naar Net Zero is een gezamenlijke reis

Als de bouw op de gebruikelijke voet doorgaat, maar binnen de 1,5 graad Celsius opwarming wil blijven, is het CO 2 -budget in 2027 al op. Een wake-up call, vindt Lizzy Butink van familiebedrijf Dura Vermeer. Vanuit haar rol als duurzaamheidmanager vertelt ze over de vernieuwde verduurzamingsstrategie Net Zero. “We nemen onze verantwoordelijkheid en halveren de directe én indirecte uitstoot in 2030 ten opzichte van 2022.”

Bij die belofte blijft het niet, aldus Duurzaam Gebouwd-expert Butink (foto onder): “Twintig jaar later reduceren we minimaal 90 procent en compenseren we het restant, een strategie die veel verder gaat dan de meeste CO 2 -strategieën van bedrijven. Die richten zich alleen op de directe uitstoot, scope 1 en 2.”

Overduidelijk is de urgentie om met deze strategie aan de slag te gaan. De klimaatverandering neemt steeds heftigere vormen aan en de mondiaal nagestreefde 1,5 graad opwarming gaat met de huidige koers zeer waarschijnlijk overschreden worden. Daarom is er een pleidooi voor een grote systeemverandering. Er staan belangrijke stippen op de horizon en de ambities rondom de wereldwijde CO 2 -uitstoot worden telkens verder aangescherpt, vaak met veel media-aandacht voor onder andere het Europese programma Fit for 55.

Invloed

Dat betekent alle hens aan dek voor iedereen die in de bouw- en vastgoedsector actief is. Onze invloed is duidelijk: 40 procent van de emissies van schadelijke broeikasgassen komt uit onze sector. Ze komen niet alleen voort uit wat een gebouw tijdens de levensduur uitstoot door het gebruik ervan (gebruiksgebonden emissies), maar ook uit de productie van de toegepaste materialen en producten (materiaalgebonden emissies; zie ook Whole Life Carbon-aanpak). Butink: “Als we beseffen welke impact de sector kan en moet uitoefenen op het voorkomen van klimaatverandering, dan is onze Net Zero-strategie niet minder dan een must have.”

Grootste impact in scope 3

Formuleer je een strategie, dan moet je niet alleen weten waar je wilt eindigen en welke doelen je wilt inkleuren. Ook is het essentieel om je vertrekpunt te begrijpen. “We kennen die dankzij een nulmeting en weten waar we impact kunnen maken. Dat begint al bij het besef dat we verantwoordelijkheid nemen over drie scopes rondom emissie: 1, 2 en 3.”

Hiervan zijn 1 en 2 de directe emissies van Dura Vermeer, de bedrijfsvoering. Dit behelst de uitstoot van het leasewagenpark, de kantoren, de bouwplaatsen en het materieel. Logischerwijs zit de grootste uitdaging niet in deze twee pijlers. Butink: “Kijken we naar scope 1 en 2, dan praten we over 1 procent van de totale uitstoot van Dura Vermeer Bouw en Vastgoed.”

De meest uitdagende wedloop treffen we aan in scope 3. “Dit betreffen de indirecte emissies van Dura Vermeer, dus alle veroorzaakte uitstoot door het realiseren en gebruiken van gebouwen, van zowel de materialen (53%) als van het benodigde energieverbruik tijdens de levensduur van gebouwen (47%). Omdat wij veel met onderaannemers samenwerken gaat het hier om 99 procent van de totale uitstoot.”

Halveren

Een enorm percentage, dat van samenwerking een sleutelwoord maakt. “We halveren de uitstoot in 2030 alleen door samen te werken met gelijkgestemden aan zowel de vraag- als de aanbodzijde van de markt. Dit vraagt van ons als bouwbedrijf om leiderschap te tonen, parate kennis te hebben, onze partners te laten zien wat de mogelijkheden zijn en ze uit te dagen. Als ieder bedrijf dit doet, kunnen we de vereiste systeemverandering nog op tijd realiseren.”

Je leest veel meer, over onder meer ‘een versnelling met veel impact’, in het complete interview met Butink, in het gratis digitale magazine Energietransitie.

Tekst: Marvin van Kempen

Beeld: Dura Vermeer