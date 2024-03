Round Table: zo ontwikkel je draagvlak voor duurzaamheid

Hoe zorg je voor draagvlak voor duurzaamheid en ontwikkel je strategisch beleid voor een werkomgeving die inspeelt op milieu en je voetafdruk? Expertvisies bij een Round Table bij Interface geven duidelijkheid.

Duurzaamheid is voor veel organisaties niet meer uit huisvestingsbeleid weg te denken. Aangescherpte wet- en regelgeving en rapportageverplichtingen zorgen ervoor dat er meer aandacht dan ooit is voor het onderwerp. Daarnaast is er bij veel organisaties een intrinsieke motivatie aanwezig om een positieve bijdrage te leveren aan ecologie én aan sociale aspecten zoals welzijn. Milieu en voetafdrukken te verminderen. Maar hoe ontwikkel je strategisch beleid om een werkomgeving die daarop inspeelt te realiseren en welke begeleiding geef je aan je klanten? Om die vragen te beantwoorden organiseerde Smart WorkPlace een Round Table bij Interface.

Yvon Bijvoet van gemeente Haarlem trapt af en geeft een kijkje in de keuken: “Haarlem vindt duurzaamheid, de vergroening van de stad en het ondersteunen van duurzaam ondernemerschap belangrijk. We ontwikkelden een roadmap, zijn betrokken bij duurzaamheidsinitiatieven van de Metropoolregio Amsterdam en zetten diverse Europese inkoopstrategieën op. Duurzaamheid is daarnaast een belangrijk onderwerp bij onze interne dienstverlening. Vanuit Facilitaire Zaken maken we de vertaling van ambitie naar praktijk.”

Deelnemers

Yvon Bijvoet, strategisch beleidsadviseur facilitaire zaken, gemeente Haarlem.

Geerke Versteeg, mede-oprichter PHI Factory

Erik Ruikes, commercieel manager, Heijmans

Janneke Leenaars, duurzaamheidsmanager, Interface

Liselotte Flu, concept designer, Interface

Joris de Schepper, kwartiermaker, Dienst Justitiële Inrichtingen

Anne van Casteren, partnerschapsmanager, Wageningen Universiteit

