Milieu-impact verlagen dankzij verduurzaming verpakkingen

Het verduurzamen van verpakkingen speelt een belangrijke rol, onder andere in het kader van minimaliseren van afval. Itho Daalderop meldt dat ze vernieuwde en plasticvrije verpakkingen introduceert voor de Close-in en CVE-producten.

Deze producten behoren tot de meest geproduceerde en verkochte systemen van Itho Daalderop: met ruim 250.000 verpakkingen per jaar is de ontwikkeling van duurzame verpakkingen een belangrijke stap in milieu-impact reductie. In de meeste van de bestaande verpakkingen zijn al diverse aanpassingen doorgevoerd, zoals het vervangen van piepschuim door karton. Ook zijn kartonnen verpakkingen 100% recyclebaar.

Naast het volledig plasticvrij maken van de verpakking wordt voor de Close-in en de CVE de stap gezet van een wit gebleekte, naar eigentijds vormgegeven bruine kartonnen verpakkingen. Dit vermindert volgens Itho Daalderop het aantal stappen in het productieproces van de verpakking. Hiermee wordt de CO 2 -footprint van de verpakking verkleind: er is een besparing op het gebied van energie en afval.

Minder vervoersbewegingen

Bij het optimaliseren van de verpakkingen is er niet alleen aandacht voor welke materialen minder milieubelastend zijn. Ook wordt rekening gehouden met andere zaken die de CO 2 -footprint van producten beïnvloeden. Bijvoorbeeld door te kijken bij de creatie van nieuwe verpakkingen naar het aantal dat op een pallet past. Een vergroting van dit aantal draagt bij aan de beperking van het aantal vervoersbewegingen.

Voor bouwprojecten wordt de CVE zonder doos geleverd, gestapeld en geseald op een pallet. Deze vermindering in het gebruik van verpakkingen draagt volgens Itho Daalderop naast duurzaamheid ook bij aan klantgemak op de bouwplaats. Ook het feit dat de Close-in en de CVE op de eigen productielocatie in Nederland worden geproduceerd, draagt bij aan het inkrimpen van het aantal transportbewegingen en zorgt daarmee voor een lagere uitstoot van schadelijke broeikasgassen.

Doorlopend proces

Verduurzaming en de verdere optimalisatie van onze verpakkingen zijn een doorlopend proces. Itho Daalderop geeft aan dat ze binnenkort voor verschillende CVE Alles-in-een-pakketten en de Close-in Compact overstappen op de nieuwe, milieuvriendelijkere verpakkingen. Deze stappen dragen bij aan de ambitie om in 2030 energieneutraal te produceren [lees het duurzaamheidsverslag 2022, red.]. ‘We zijn trots op de stappen die we zetten en blijven ons inzetten voor een duurzame toekomst voor mens en planeet’, schrijft Itho Daalderop hierover.