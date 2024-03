Houtbouw woongebouw Sawa officieel van start

Met de plaatsing van de eerste houten delen is de houtbouw van het project Sawa in de Delfshaven in Rotterdam officieel van start gegaan.

De Rotterdamse wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) gaf begin maart het officiële startsein, door de eerste houten balk op de kolommen te hijsen. Dat deed ze samen met de ontwikkelaars van het nieuwbouwproject Nice Developers en TBI-onderneming Era Contour. “Als wethouder van Rotterdam ben ik trots op het project Sawa”, liet Chantal weten. “Dit project is een gamechanger: het draagt bij aan de CO 2 -reductie, maakt gebruik van veilig, snel te bouwen, duurzaam en herbruikbaar hout. Het zet een standaard voor stedelijke ontwikkeling.”

Sawa wordt het eerste houten woongebouw van ruim 50 meter hoog in Rotterdam. Bouwbedrijf Era Contour beperkt het gebruik van beton tot een minimum en bouwt dit gebouw met een houtconstructie van kolommen, liggers en (stabiliteits-)schoren van het gelamineerde hout glulam. Voor de vloeren en de stabiliteitswanden maakt het bouwbedrijf gebruik van het zogeheten Cross Laminated Timber (CLT). Het bouwbedrijf en Nice Developers beschouwen dit als een innovatie in de bouw, aangezien vrijwel alle hoge houtbouwprojecten beton op de vloeren storten. In plaats van beton past wordt op de CLT-vloeren van Sawa droge ballast toegepast en dat maakt het gebouw volledig demontabel. Het is de bedoeling van de CLT-delen grotendeels prefab worden aangeleverd en vervolgens op de bouwplaats worden gemonteerd. Dit zorgt voor minder handelingen op de bouwplaats zelf, zodat er weinig overlast is en schoon kan worden gebouwd.

3.350 m3 hout

In totaal wordt bij de bouw van Sawa 3.350 kubieke meter hout gebruikt, hiervoor zijn zo’n 2.100 bomen nodig. Dankzij deze hoeveelheid slaat het houten gebouw bijna 5.000 ton CO 2 op. Het hout komt uit duurzaam beheerde bossen in Duitsland. In deze bossen worden volgroeide bomen geselecteerd voor de kap. Door alleen deze bomen te kappen, blijft volgens Nice Developers het bos en de biodiversiteit in stand. Voor elke boom die nodig is voor de bouw van het gebouw, worden vier verschillende soorten bomen terug geplant. Daarnaast moet het hout bijdragen aan een comfortabele en gezonde woonomgeving voor de toekomstige bewoners. In het gebouw komen 109 appartementen, waarvan 50 middenhuurwoningen, 20 vrije-sectorhuurwoningen en 39 koopappartementen. Naast de woningen komt er in Sawa ook ruimte voor horeca en maatschappelijke voorzieningen.

Groen en biodiversiteit

Daarnaast richten de ontwikkelaars van het nieuwbouwproject zich op groen en biodiversiteit. Zo komen er 140 nestkasten voor vogels en vleermuizen en 600 strekkende meters aan vaste plantenbakken met ruim 20 soorten planten in de gevels en op het ruime en gezamenlijke zogeheten dek. In dit hofje krijgen de bewoners ook de ruimte om een gezamenlijke moestuin aan te leggen. Bij de selectie van de planten, die afkomstig zijn van verschillende Nederlandse kwekers, is er een plan gemaakt op welke hoogte welke insecten en vogels leven en welke beplanting daarbij past, zodat dit de biodiversiteit ten goede komt. Daarnaast is onder meer gekeken naar een goede balans in bloeitijd, standplaats in de zon of schaduw en de afmetingen van de planten.

De bouw van Sawa is overigens afgelopen november van start gegaan, waaronder de heiwerkzaamheden voor de betonnen fundering. Naar verwachting wordt Sawa begin 2025 opgeleverd, waarna de bewoners in hun nieuwe woningen kunnen trekken.

Tekst: Tim van Dorsten, Beeld: Mei architects and planners (renders) en Ossip Architectuur Fotografie (foto)