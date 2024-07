Wapeningsstaal emissieloos op de bouwplaats

Het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) moet de uitstoot van bouwmateriaal en logistiek op en om de bouwplaats fors verminderen. Een van de doelen is om vanaf 2030 op emissieloze bouwplaatsen bestellingen emissieloos te leveren, met elektrisch vervoer. Zowel overheden als marktpartijen ondertekenden het convenant en zetten zich ervoor in.

Zoals ook Betonstaal.nl, dat emissieloos en -arm wapeningsstaal aan de Bouwcombinatie Samen leverede, dat de Rijnkade in Arnhem versterkt en herinricht. In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel en de Gemeente Arnhem werken Ballast Nedam, Hakkers en Van der Ven als Bouwcombinatie Samen aan de versterking en de herinrichting van de Rijnkade.

Het project kent een emissieloze bouwplaats en emissiereductie in de logistieke keten. Voor de Bouwcombinatie is het een behoorlijke uitdaging om bedrijven te vinden die daar al in mee kunnen. Het convenant en de klantvraag zijn voor Betonstaal.nl de aanleidingen om duurzaamheid verder te integreren in de werkprocessen. Het bedrijf breidde het netwerk uit en kan wapening nu emissieloos leveren op de bouwplaats met emissieloze vrachtwagens.

Projectuitvoering Arnhem emissiearm